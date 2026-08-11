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凌晨1時56分臺東外海規模4.0地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
圖／中央氣象署
圖／中央氣象署

2026年8月11日凌晨1時56分，臺灣東部海域發生規模4.0的有感地震，震源深度約42.3公里，屬於淺層地震。根據中央氣象署資料，此次震央位於臺東縣政府東北方約70.8公里處，靠近臺灣東部海面，由於震源深度適中，臺東縣長濱鄉感受到最大震度2級的輕微搖晃。此次地震釋放的能量適中，並未造成明顯災害。

最大震度2級地區:臺東縣

此次地震臺東縣長濱鄉感受到最大震度2級震動，整體搖晃程度屬輕震，大多數民眾能感受到輕微搖晃，懸掛物及電燈有小幅擺動，靜止的車輛亦可能輕微晃動。2級震度下，建築物結構通常不受影響。

最大震度1級地區:南投縣、花蓮縣、雲林縣、彰化縣、嘉義縣

南投、花蓮、雲林、彰化及嘉義等地區感受到微弱震動，屬於震度1級，感覺輕微，僅在靜止時能察覺有搖晃，並不會造成任何損害。

此次地震震度皆低於3級，民眾不必過於擔心，但仍建議掌握基礎防震知識。地震發生時，請保持冷靜，迅速尋找遮蔽物並穩住身體，遠離窗戶及易掉落物品。地震後應檢查居家環境，注意瓦斯、水電管線安全，並聽從官方指示，以確保自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 氣象署 規模

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