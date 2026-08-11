健康你我他／誤入海鮮陷阱 不敵口欲吃壞肚

近年和家人到東南亞柬埔寨、越南和菲律賓長灘島等地旅遊，搭飛機幾個小時即可直達。第1次是去柬埔寨，除了首都金邊外，搭遊覽車放眼望去路上塵土飛揚，路邊不時有攤販販售吃食，身處如此劣等衛生條件下，我們對於來路不明食物一概敬謝不敏，深怕一個不小心就吃壞肚子而敗壞旅遊興致。

直到前年到菲律賓長灘島旅遊，5天4夜行程，在第3天的晚餐，我竟意外地誤入陷阱。由於海鮮是愛吃的美食，來到海島自然不可錯過，但在飯店自助餐廳挑選食物時，未注意上菜的鐵鍋內是冷冰冰的蚌殼貝類，且沒有再次加熱殺菌，當時就一股腦地將這些食物夾起擺放滿滿的一大盤，不消一時半刻即享用完畢。

未料隔天起床，腹部感到不適，一摸肚子才驚覺整個部位腫脹隆起大腹便便、坐立難安，趕緊找導遊求助，服用胃腸藥後在旅館休息，而預定的水上活動只得取消。待下午步行至按摩商家巷弄途中，竟在路邊水溝將堆積在腹部消化不良的食物猛地吐出，終於把不潔的食物排出體外。

經歷這次意外插曲，學到寶貴的教訓：外出遊飲食務必注意衛生安全，尤其到天氣炎熱的東南亞，切記避開食用生冷海鮮。因為即使食材事先未受到病菌感染，也因為處於高溫潮濕的環境，容易導致食物成為細菌滋生的溫床，不可不慎。