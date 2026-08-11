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負擔加重 亞培管灌營養品9月調漲

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
亞培管灌營養品9月調漲，不少家庭經濟負擔加重。聯合報系資料照
亞培管灌營養品9月調漲，不少家庭經濟負擔加重。聯合報系資料照

台灣邁入超高齡社會，愈來愈多長輩使用營養補充品，國內知名管灌營養品亞培安素罐裝水劑、葡勝納瓶裝水劑，將於9月1日起調整售價。基層藥師表示，亞培營養品調漲售價為意料之中，對於家有長輩或有需管灌餵食家人的上班族來說，經濟壓力又更加沉重。

開業藥局藥師易麗珍說，目前原味安素罐裝水劑一箱24罐，藥局原售價約1900元左右，下月起預計會調漲50至100元，糖尿病患者使用的葡勝納塑膠瓶水劑原味一箱2160元、少甜口味一箱2340元，均將調整100至150元，整箱售價調漲後，單罐、單瓶售價也會調漲。目前亞培營養品市占率4、5成，價格具市場指標，該公司表示，受原物料、運輸及其他營運成本持續上升影響，就部分產品進行微幅價格調整。

基層藥師協會理事長沈采穎說，萬物齊漲下，亞培營養品調漲售價為意料之中，業者會擔心漲價後引爆民怨，因此，業者漲價策略多採分批調漲，而非全面性產品調漲，等同是「無感漲價」，但實質還是漲價，建議民眾可以選購沒有以廣告行銷的品牌，預計售價可以節省2至3成。

營養師公會全聯會秘書長黃鈴君說，此類管灌營養品適用於無法自行進食的長輩，經營養師評估長輩身高、體重、共病等，設計合適營養品，一般長者則可能當作是餐與餐間的點心，補充營養素。產品調漲售價後，民眾恐增經濟壓力，可以選擇自製天然攪打配方，將天然食材如肉類、蔬菜等添加麥芽糊精、蛋白粉等攪打飲用。

黃鈴君說，自製天然攪打配方成本不會很低，好處是因有非常多的天然食材，含植化素、微量元素等，長者如有一、二餐選擇自然攪打配方，可以改善排便，減少軟便劑使用。管灌營養品包含六大類食物元素，部分民眾以為不喝營養品，可以用牛奶或鮮奶取代，這是錯誤觀念，因牛奶、鮮奶僅是六大類食物中的乳製品，不能取代管灌營養品。

亞培 營養 調漲

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