健康名人堂／實驗性新藥 可能改變胰臟癌治療方式

今年5月31日，一組科學家在芝加哥舉行的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會宣布，和傳統化學治療相比，名為「Daraxonrasib」的實驗性藥物可讓晚期胰臟癌患者存活期，從不到7個月延長到13個月或更久的時間，也許有可能改變胰臟癌的治療方式。

領導研究的美國波士頓Dana-Farber癌症研究所Hale家族胰臟癌研究中心主任Brain M.Wolpin表示，最近數十年來，醫學界一直全力尋找治療胰臟癌的方法，卻難有突破。參加年會的美國休士頓貝勒醫學院腫瘤內科醫學主任Benjamin Musher認為，這項全新研究結果意義重大，未來可能為更有效的療法奠定基礎，開啟全新領域。

化療藥物 很難到達腫瘤內部

美國癌症協會（ACS）統計，美國每年約新增6萬多例胰臟癌病患，人數雖不算多，但確診時往往已是晚期，患者的5年存活率3%，胰臟癌也成為最讓人感到害怕的惡性腫瘤。

胰臟癌之所以棘手，原因之一是胰臟位於很多器官的後方，很難被觸及、觀察、掃描或手術。另有部分原因是患者通常出現腹痛、進食困難或糖尿病初期等相對模糊的症狀，很難察覺自己身體不適和胰臟癌有關，因而錯失及早發現、及早治療的契機。

此外，有些胰臟癌外表會形成類似「繭」的結構，使腫瘤不易受動脈和靜脈的影響，化療藥物也很難到達腫瘤內部。參與這項研究的德州大學MD Anderson癌症中心胃腸腫瘤內科教授Shubham Pant說，胰臟癌是一種真正具有毀滅性的疾病，我們長久以來卻沒有相對有效的方案。

阻斷RAS蛋白 可關閉癌細胞

Daraxonrasib以RAS蛋白為標靶，這種蛋白就像一個開關，可透過開啟或關閉促進細胞生長或休眠，9成以上胰臟癌都存在RAS蛋白基因變異，這個開關一直處於開啟的狀態，不斷向癌細胞發出生長的訊號，讓胰臟癌更難治療。

近卅、四十年來，科學家一直努力研發針對RAS這種關鍵蛋白的藥物，但RAS蛋白表面，就像滾珠軸承那麼光滑，沒有可讓藥物分子附著的分子溝槽，使得藥物研發難上加難。

延長存活期 引醫界高度關注

位於美國加州的Revolution Medicines生物技術公司，採用類似分子膠水的方法研發出Daraxonrasib，它會和細胞中含量豐富的環孢菌素A結合，兩者附著在RAS蛋白上，阻斷RAS蛋白不斷發出生長的指令，使胰臟癌細胞不會繼續成長、擴散甚至死亡。

根據研究團隊在ASCO發布的第3期臨床試驗結果顯示，參與試驗的胰臟癌晚期患者中，單純化療組的總存活期為6.7個月，合併Daraxonrasib治療組的總存活期則為13.2個月，凸顯出Daraxonrasib的治療潛力，並引起醫師高度關注，也讓美國食品暨藥物管理局（FDA）高度重視。

FDA雖然還未批准Daraxonrasib的上市許可，但已允許使用範圍擴大到臨床試驗之外，用於沒有其他治療選擇的重症胰臟癌患者。不過，Benjamin Musher和其他專家仍持審慎態度，強調Daraxonrasib雖值得期待，但並非萬靈藥，我們也還沒能真正治療好胰臟癌，未來的路還很漫長。

（作者閻雲為台北醫學大學前校長、台灣生醫創新學會理事長）

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