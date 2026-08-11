中信新舞臺藝術節 失重美學首登台

從一張紙、一座傾斜的舞台、跨越世代的身體，到一首寫給土地的歌，新舞臺藝術節九月「好戲不斷」。曼波男孩舞團的「A4」打破紙張的格式，約恩．布爾熱瓦舞團的「誰會跌倒」，則是把舞者交給更難違抗的重力。

法國舞蹈家約恩．布爾熱瓦被「紐約時報」盛讚為「物理學劇作家」，首度來台即帶來經典作「誰會跌倒」。舞台上，一座卅六平方公尺的巨型平台不斷傾斜、旋轉、擺盪，六位舞者隨離心力與重力奔跑、墜落，在一次次失衡中重新站穩，呈現競爭又共生的生存試煉。

台灣觀眾對布爾熱瓦的作品並不陌生，社群上廣為流傳的短影音中，舞者踏上階梯突然向後墜落，又瞬間「彈」回原點，輕盈的身體宛如時間倒帶。布爾熱瓦的身體物理美學更橫跨時尚與流行文化，從LV到流行巨星Harry Styles、蘇打綠，都可看見他的物理魔法。

新舞臺藝術節國內節目同樣亮眼，今年攜手台北藝術節聚焦台灣舞壇。驫舞劇場廿周年作品「大群舞」集結跨世代舞者；戶外公益場由無獨有偶工作室劇團「演奏吧！好土樂團」打頭陣，綠色製作的魔幻巨偶、童趣偶戲搭現場音樂，要在南港中國信託金融園區搖滾起來。

●約恩．布爾熱瓦舞團「誰會跌倒」十月廿日、廿一、廿二日在台北表演藝術中心球劇場演出；二○二六新舞臺藝術節官網：https://www.ctbcculture.org/w/CTBC/Event_Artsfestival