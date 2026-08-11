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工會提告 控Uber Eats短付疊單報酬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
台灣外送產業權益協進聯盟、全國外送產業工會認為Uber Eats另公布給付規則短付報酬，詐得疊單利得，10日赴台北地檢署提告訴及告發外商Uber執行長及Uber Eats台灣董事長等人觸犯加重詐欺罪。中央社
台灣外送產業權益協進聯盟、全國外送產業工會認為Uber Eats另公布給付規則短付報酬，詐得疊單利得，10日赴台北地檢署提告訴及告發外商Uber執行長及Uber Eats台灣董事長等人觸犯加重詐欺罪。中央社

「外送員權益保障及外送平台管理法」上路不到一個月，外送團體昨至台北地檢署控訴Uber Eats未依專法補發基本報酬，利用違法自製演算法公式短付「疊單」報酬，刻意詐騙外送員提供勞務，提告Uber執行長庫斯洛沙希等人涉詐危防制條例等罪。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪表示，他在首期帳單期間，遭UberEats短付四六六點二元，Uber Eats在台的外送員人數眾多，且「疊單」是大量使用的派單型態，請檢察官調取相關期間全體外送員的訂單及結算資料，查明實際受影響人數與短付總額。他沒辦法接受國際平台欺壓台灣人，害外送員少了非常多薪水，故提出加重詐欺等告訴，希望還給外送員公道。

國外送產業工會理事長陳昱安表示，Uber Eats平台早已清楚法律規範，去年十二月卅日官網公開說明專法最低報酬及疊單計算方式，今年七月廿日專法實施前夕，平台透過外送夥伴App公告承諾，將主動核對訂單法定基本報酬，不足者自動補足差額。

陳昱安指出，至八月六日，Uber Eats平台首次發放最低報酬差額，並公布實際計算方式，他們發現平台竟未依法核算，而是擅自採用新的自製計價方式，壓低最低報酬基準，這套計價方式已被勞動部定調違反專法。

陳昱安舉例，以外送專法基本報酬算法，外送員同時接兩單，「第一單花費廿五分鐘、基本報酬一○二點一元」，「第二單花費廿九分鐘、基本報酬一一八點五元」，總計花費五十四分鐘、基本報酬二二○點六元，但UberEats計算總花費廿九分鐘、僅發放一一八點五元，UberEats違法得利一○二點一元。針對控訴，Uber Eats不回應。

Uber Eats Uber 報酬

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