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叫車平台納管 學者支持：應立法補平台責任

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

替代役男遭多元計程車丟包致死事件，讓多元計程車管理問題再度浮上檯面，立委欲立專法確立平台業者實質承擔的責任。學者及計程車公會均認為，法令應補齊平台責任；業者則表示，若要增加平台責任，需明確定義車隊角色，避免責任重複。

逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗認為，立法應補強平台責任，也要引導產業升級，避免大型平台以資訊服務名義規避公共責任。

屏東縣計程車客運商業同業公會表示，叫車平台已不再只是單純提供乘客與駕駛的聯絡資訊，而是逐步掌握乘客招攬、乘車需求受理、訂單媒合、車輛派遣、運價形成、款項收取、平台收費、駕駛人考核、帳號停權及派單演算法等計程車營運核心功能。

公會認為叫車平台掌握了營運核心，然車輛、牌照、駕駛人、保險、事故處理、消費爭議等真正的營運風險、事故責任、制度成本及行政監理責任，卻由傳統的車行與第一線司機承擔，盼推動修法，盡快處理上述問題。

博歐特台灣區總經理曾憲竑指出，若要增加平台責任，也應檢視平台是否具雇主身分、及現行限制一車一隊等制度。若要立專法，建議明確定義車隊角色，避免責任重複或主體不明確。

優步福爾摩沙公共政策暨政府事務總監馬培治則表示，目前是由車隊受監理，再透過契約將部分管理權限委託平台代為執行，實務上兩者已須一起負擔責任。是否還需另立專法，值得討論。

客運 計程車 平台

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