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出事甩鍋…叫車平台管理漏洞 立委提專法納管

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
替代役男遭多元計程車「丟包」身亡，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯管理漏洞，立委提案立專法，確立平台業者實質責任。記者蘇健忠／攝影
替代役男遭多元計程車「丟包」身亡，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯管理漏洞，立委提案立專法，確立平台業者實質責任。記者蘇健忠／攝影

今年初發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車的管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，避免踢皮球情況再發生。交通部表示，傾向不另立專法，會研議修訂現行的公路法及相關管理辦法，並評估將資訊平台納入車隊管理體系，補強監管漏洞。

一名林姓多元計程車司機，今年初載溫姓乘客，行經台六十四線高架橋時，將人丟包在橋上，導致溫男遭經過的四車輾斃。叫車平台ＢＯＬＴ發聲致歉，林男被依遺棄致死罪起訴，法院審理中。

立法院交通委員會昨召開「網際網路媒合客運服務管理條例」立法公聽會，召委黃健豪表示，近年網路叫車平台憑藉資本與技術優勢，已成為我國客運市場的營運主力，但現行法規仍將其限縮於「資訊媒合」業者的定位，導致實質掌握「訂單分配」、「動態定價權」、「演算法」的數位平台，得以規避傳統運輸業應負擔的營運與安全管理責任，形成「形式合作、實質控制」的嚴重監理落差與市場失衡。

事故發生後，ＢＯＬＴ沒有實際法律責任，僅司機、車隊需負相關管理責任，不僅凸顯多元計程車管理漏洞，網際網路叫車平台、車隊業者的責任分化也易成民眾理解誤區，大多消費者都認為，從平台叫車，出了事平台就應該負相關責任。

黃健豪表示，提該草案是要確立平台業者實質責任及負擔者地位，強制其承擔交通事故與安全事件的連帶賠償責任；後續要立專法或以現行法令解決，可再進一步討論。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，交通部立場傾向不另立專法，而是研議修訂現行的公路法及相關管理辦法，並評估將資訊平台納入車隊管理體系，以補強監管漏洞。

胡廸琦表示，過去相關平台視為資訊服務業，中間一定要有計程車車隊來負責；若平台業者已成為實質派遣者，是否應將資訊服務業者視為車隊，有討論空間，未來也會檢討，但仍需召集利害關係人，討論傳統車隊與平台業者角色的定位與權利義務關係。

至於相關管理細節，現行「計程車客運服務業申請核准經營辦法」中已有規範。若未來平台業者可以既有法規納管，原則上會盡量以原有法規補強。

立委 計程車 Uber Bolt

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