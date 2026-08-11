醫護在職訓練拒給公假？衛福部：應計工時

為了展延執業執照，許多醫事人員需持續於假日等下班時間接受在職教育訓練，但部分醫院卻認為這是員工自己的事情，不算工時，不給予公假。台大醫院工會表示，衛福部已做出解釋，不管教育訓練為實地課程或採線上方式，雇主（醫院）均需給予公假或計入工時。

台大醫院工會秘書長邱宇弘指出，醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、心理師等醫事人員在取得專業證照後，仍須持續接受繼續教育，平均每六年須完成一二○點積分，才能更新執業執照。再者，臨床上，醫療技術、疾病治療、照護指引、感染控制等，也必須持續進修。

一名加護病房護理師現身說法，自己利用休假、下班時間接受訓練，下課後整理教材，還得替同事授課，相關文書瑣事眾多，完成後才能取得相關證明，但院方認為，這屬於個人事務，以「非雇主指派」、「自行選擇課程」或「線上課程」等理由，不給公假，不算工時。

事實上，針對此事，勞動部去年十月、衛福部今年二月陸續作出函釋，醫事司副司長劉玉菁表示，只要是為了符合醫事人員法規要求、取得執業執照更新所需的繼續教育積分，雇主應給予公假或計入工作時間。即使採線上方式上課，原則也不因此改變

對此，台大醫院發言人陳彥元表示，工會所描述情況，未必完全反映所有課程的實際執行情形，仍有相當比例的教育訓練可在院內、於工作時間完成。至於公假、工時計算及相關配套等訴求，目前仍在討論階段。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，傳統將教育訓練視為員工個人事務，這觀念必須改變，只要訓練課程與臨床服務、專業具有直接關係，且由院方指派或核准，「百分之百應該給公假」，但若是未經院方核准的個人自主進修，當然不能要求醫院全部認列工時。