聽新聞
0:00 / 0:00

醫護在職訓練拒給公假？衛福部：應計工時

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台大醫院及台大癌醫工會昨天舉行「在職訓練不是剝削藉口 醫院及政府應承擔責任」記者會，台大癌醫工會理事長許銘修（左起）、台大醫院工會理事長楊心慧及理事陳鈺頻出席。記者鄭超文／攝影
台大醫院及台大癌醫工會昨天舉行「在職訓練不是剝削藉口 醫院及政府應承擔責任」記者會，台大癌醫工會理事長許銘修（左起）、台大醫院工會理事長楊心慧及理事陳鈺頻出席。記者鄭超文／攝影

為了展延執業執照，許多醫事人員需持續於假日等下班時間接受在職教育訓練，但部分醫院卻認為這是員工自己的事情，不算工時，不給予公假。台大醫院工會表示，衛福部已做出解釋，不管教育訓練為實地課程或採線上方式，雇主（醫院）均需給予公假或計入工時。

台大醫院工會秘書長邱宇弘指出，醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、心理師等醫事人員在取得專業證照後，仍須持續接受繼續教育，平均每六年須完成一二○點積分，才能更新執業執照。再者，臨床上，醫療技術、疾病治療、照護指引、感染控制等，也必須持續進修。

一名加護病房護理師現身說法，自己利用休假、下班時間接受訓練，下課後整理教材，還得替同事授課，相關文書瑣事眾多，完成後才能取得相關證明，但院方認為，這屬於個人事務，以「非雇主指派」、「自行選擇課程」或「線上課程」等理由，不給公假，不算工時。

事實上，針對此事，勞動部去年十月、衛福部今年二月陸續作出函釋，醫事司副司長劉玉菁表示，只要是為了符合醫事人員法規要求、取得執業執照更新所需的繼續教育積分，雇主應給予公假或計入工作時間。即使採線上方式上課，原則也不因此改變

對此，台大醫院發言人陳彥元表示，工會所描述情況，未必完全反映所有課程的實際執行情形，仍有相當比例的教育訓練可在院內、於工作時間完成。至於公假、工時計算及相關配套等訴求，目前仍在討論階段。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，傳統將教育訓練視為員工個人事務，這觀念必須改變，只要訓練課程與臨床服務、專業具有直接關係，且由院方指派或核准，「百分之百應該給公假」，但若是未經院方核准的個人自主進修，當然不能要求醫院全部認列工時。

衛福部 工時 醫護

延伸閱讀

醫護教育訓練被「拗工時」？ 衛福部：線上課程也適用醫院應給公假

放假還得上課？ 醫事人員控「隱形工時」 台大醫院：尚在討論

在職教育訓練算不算工時？洪子仁籲建立更清楚的認定標準

影／台大工會呼籲醫院應承擔責任 理事長楊心慧:在職訓練不是剝削藉口

相關新聞

出事甩鍋…叫車平台管理漏洞 立委提專法納管

今年初發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車的管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，避免踢皮球情況再發生。交通部表示，傾向不另立專法，會研議修訂現行的公路法及相關管理辦法，並評估將資訊平台納入車隊管理體系，補強監管漏洞。

過度醫療…手術10天釀2死 減重醫師遭廢照

十天內、執行兩起縮胃曠腸手術，造成兩人死亡，高雄安泰醫院減重醫師王銘嶼已被醫懲會廢止其執業執照。衛福部公布最新專案調查報告，提出三大缺失，其中兩名患者於術前只與醫師見過一次面，手術風險評估嚴重不足。

凌晨1時56分臺東外海規模4.0地震 最大震度2級

臺灣東部海域今晨發生規模4.0地震，最大震度2級，震央位於臺東縣政府東北方約70公里海域，深度42.3公里。

甩肉方法多 手術可列最後考量

肥胖病人腹部堆積脂肪，縮胃等減重手術比想像中還要複雜，新光醫院代謝管理暨減重手術中心主任方躍霖提醒，體重過重、肥胖者可先嘗試安全性較高的瘦瘦針，將手術列為最後考量，如需動刀，術前務必接受完整評估，掌握病史，始能降低手術風險。

醫護在職訓練拒給公假？衛福部：應計工時

為了展延執業執照，許多醫事人員需持續於假日等下班時間接受在職教育訓練，但部分醫院卻認為這是員工自己的事情，不算工時，不給予公假。台大醫院工會表示，衛福部已做出解釋，不管教育訓練為實地課程或採線上方式，雇主（醫院）均需給予公假或計入工時。

叫車平台納管 學者支持：應立法補平台責任

替代役男遭多元計程車丟包致死事件，讓多元計程車管理問題再度浮上檯面，立委欲立專法確立平台業者實質承擔的責任。學者及計程車公會均認為，法令應補齊平台責任；業者則表示，若要增加平台責任，需明確定義車隊角色，避免責任重複。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。