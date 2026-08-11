甩肉方法多 手術可列最後考量

肥胖病人腹部堆積脂肪，縮胃等減重手術比想像中還要複雜，新光醫院代謝管理暨減重手術中心主任方躍霖提醒，體重過重、肥胖者可先嘗試安全性較高的瘦瘦針，將手術列為最後考量，如需動刀，術前務必接受完整評估，掌握病史，始能降低手術風險。

方躍霖表示，肥胖個案於減重手術之前，應接受高規格評估及檢查，了解病人病史、減重史，曾用過哪些減重方法？失敗原因為何？再者，術前需進行抽血、胃超音波、胃鏡、上消化道攝影，了解其胃部組織有無潰瘍、腫瘤等。

此外，另請精神科、內分泌科等醫師會診，排除暴食症、甲狀腺機能低下等肥胖問題。為讓麻醉順利，術前還需檢查及評估病人心、肺、腎等功能。術後則需配合醫囑休養，特別注意飲食，不能吃太硬，不能吃太飽，以避免影響手術傷口癒合。

林口長庚醫院神經外科教授魏國珍表示疾病治療愈來愈多元，不一定真需手術，有時其他治療也能達到效果。若真的需要手術，術前務必做到醫病共享決策，審慎評估手術風險及其必要性。