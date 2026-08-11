聽新聞
0:00 / 0:00

甩肉方法多 手術可列最後考量

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

肥胖病人腹部堆積脂肪，縮胃等減重手術比想像中還要複雜，新光醫院代謝管理暨減重手術中心主任方躍霖提醒，體重過重、肥胖者可先嘗試安全性較高的瘦瘦針，將手術列為最後考量，如需動刀，術前務必接受完整評估，掌握病史，始能降低手術風險。

方躍霖表示，肥胖個案於減重手術之前，應接受高規格評估及檢查，了解病人病史、減重史，曾用過哪些減重方法？失敗原因為何？再者，術前需進行抽血、胃超音波、胃鏡、上消化道攝影，了解其胃部組織有無潰瘍、腫瘤等。

此外，另請精神科、內分泌科等醫師會診，排除暴食症、甲狀腺機能低下等肥胖問題。為讓麻醉順利，術前還需檢查及評估病人心、肺、腎等功能。術後則需配合醫囑休養，特別注意飲食，不能吃太硬，不能吃太飽，以避免影響手術傷口癒合。

林口長庚醫院神經外科教授魏國珍表示疾病治療愈來愈多元，不一定真需手術，有時其他治療也能達到效果。若真的需要手術，術前務必做到醫病共享決策，審慎評估手術風險及其必要性。

手術 瘦瘦針 肥胖

延伸閱讀

想靠手術快速減重？醫揭術前把關：胃鏡、心肺功能、精神評估不能少

減重名醫10天內2女縮胃亡遭廢照 衛福部曝3大關鍵元凶

胃裡塞滿181顆鐵釘！雲南36歲男手術取出近1公斤異物

南投婦顱內動脈瘤破裂 半夜劇烈頭痛如雷擊

相關新聞

出事甩鍋…叫車平台管理漏洞 立委提專法納管

今年初發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車的管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，避免踢皮球情況再發生。交通部表示，傾向不另立專法，會研議修訂現行的公路法及相關管理辦法，並評估將資訊平台納入車隊管理體系，補強監管漏洞。

過度醫療…手術10天釀2死 減重醫師遭廢照

十天內、執行兩起縮胃曠腸手術，造成兩人死亡，高雄安泰醫院減重醫師王銘嶼已被醫懲會廢止其執業執照。衛福部公布最新專案調查報告，提出三大缺失，其中兩名患者於術前只與醫師見過一次面，手術風險評估嚴重不足。

凌晨1時56分臺東外海規模4.0地震 最大震度2級

臺灣東部海域今晨發生規模4.0地震，最大震度2級，震央位於臺東縣政府東北方約70公里海域，深度42.3公里。

甩肉方法多 手術可列最後考量

肥胖病人腹部堆積脂肪，縮胃等減重手術比想像中還要複雜，新光醫院代謝管理暨減重手術中心主任方躍霖提醒，體重過重、肥胖者可先嘗試安全性較高的瘦瘦針，將手術列為最後考量，如需動刀，術前務必接受完整評估，掌握病史，始能降低手術風險。

醫護在職訓練拒給公假？衛福部：應計工時

為了展延執業執照，許多醫事人員需持續於假日等下班時間接受在職教育訓練，但部分醫院卻認為這是員工自己的事情，不算工時，不給予公假。台大醫院工會表示，衛福部已做出解釋，不管教育訓練為實地課程或採線上方式，雇主（醫院）均需給予公假或計入工時。

叫車平台納管 學者支持：應立法補平台責任

替代役男遭多元計程車丟包致死事件，讓多元計程車管理問題再度浮上檯面，立委欲立專法確立平台業者實質承擔的責任。學者及計程車公會均認為，法令應補齊平台責任；業者則表示，若要增加平台責任，需明確定義車隊角色，避免責任重複。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。