過度醫療…手術10天釀2死 減重醫師遭廢照

十天內、執行兩起縮胃曠腸手術，造成兩人死亡，高雄安泰醫院減重醫師王銘嶼已被醫懲會廢止其執業執照。衛福部公布最新專案調查報告，提出三大缺失，其中兩名患者於術前只與醫師見過一次面，手術風險評估嚴重不足。

高雄市衛生局調查發現，卅三歲及四十一歲兩名女性病人分別於去年六月卅日及七月十日至高雄安泰醫院接受減重手術，術後預後相當差，不幸於七月三日、七月十二日死亡。衛生局完成調查後，醫懲會決議廢止其執業執照。

衛福部公布「安泰醫院（高雄市）減重手術死亡事件醫療事故專案調查報告」，並依據調查結果提出相關的病人安全改善建議。醫事司副司長劉玉菁表示，依調查報告指出，主因有三，分別為主刀醫師對於減重手術適應症認定標準寬鬆、手術風險評估不足，以及醫療團隊對於術後照護的警覺性與應變處置能力較低。

該報告指出，四十一歲死亡病人的身體質量指數（ＢＭＩ）卅一點七九，不符合相關減重手術適應症範圍，但王姓醫師在明知個案未符合一般減重手術適應症的情況下，執行手術，涉過度醫療，已依醫師法第廿五條之一規定，廢止執業執照。

其次，手術風險評估不足，主刀醫師僅診視病人一次門診，醫病溝通管道多為社群通訊軟體，且病歷資料不足，無法無評估病人病情、手術併發症、術後照護處置等風險。

第三，醫療團隊術後照護的警覺性、應變處置能力不足，衛福部強調，兩名病人於手術後照護期間，病房護理師、減重團隊成員於警覺性與應變處置能力不足，延誤轉診時機，釀成悲劇。

調查報告整理出十大問題點，包括醫師術前未親自診療、同一時段執行手術及門診、病情有變化時考慮轉診時間點太晚，及醫院委外經營減重團隊，卻未能實質管理，這些均與作業規範明顯不符。此外，主刀醫師收治不符合適應症病人時，並未進行詳實評估，兩名病人於安泰醫院就診前近一年皆未有其他就醫紀錄，而該名醫師卻僅看診一次，就決定執刀行手術。

衛福部報告指出，醫院對於減重團隊需負起管理責任，減重團隊應在院內既有規範下，進行醫療業務；依照消化外科（減重手術）特性，建立醫院相關制度，全員一致遵行，以維護病人安全與醫療品質。醫院增聘新科別及團隊成員，合作初期應辦理相關教育訓練，如減重手術術後合併症及注意事項，以提升並確保人員照護能力。