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知名罐裝營養補充品9月起漲價 藥師：預料之中、經濟壓力更加沉重

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
開業藥局藥師易麗珍說，亞培營養品市占率約4、5成，價格具市場指標，不排除價格調漲後，其他品牌也會隨之調漲。記者沈能元／攝影
開業藥局藥師易麗珍說，亞培營養品市占率約4、5成，價格具市場指標，不排除價格調漲後，其他品牌也會隨之調漲。記者沈能元／攝影

台灣邁入超高齡化社會，進行管灌餵食的長輩愈來愈多，並長期需要營養補充品，但隨著通貨膨脹、物價上漲，國內知名管灌營養品亞培安素罐裝水劑、葡勝納瓶裝水劑，預計9月調整售價。基層藥師表示，萬物齊漲下，亞培營養品調漲售價為意料之中，對於家有長輩、或有需管灌餵食家人的上班族來說，經濟壓力又更加沉重。

開業藥局易麗珍說，目前原味安素罐裝水劑一箱24罐，藥局原售價約1900元左右，下月起，預計會調漲50至100元，而糖尿病患者使用的葡勝納塑膠瓶水劑原味一箱2160元、少甜口味一箱2340元，均將調整100至150元，整箱售價調漲後，單罐、單瓶售價也會調漲。亞培營養品目前市占率約4、5成，其價格具市場指標，不排除其他品牌也會隨之調漲。

基層藥師協會理事長沈采穎說，萬物齊漲下，亞培營養品調漲售價為意料之中，對於家有長輩、或有管灌餵食需求家人的上班族來說，經濟壓力更加沉重，但業者也會擔心漲價後，引爆民怨，反而不利產品銷售，因此，現在業者漲價策略多採分批調漲，而非全面性產品調漲，等同是「無感漲價」，但實質還是漲價，建議民眾可以選購沒有以廣告行銷的品牌，預計售價可以節省2至3成。

營養師公會全聯會秘書長黃鈴君說，此類管灌營養品適用於無法自行進食的長輩，經營養師評估長輩身高、體重、共病等，設計合適營養品，一般長者則可能當作是餐與餐間的點心，補充營養素。產品調漲售價後，民眾恐增經濟壓力，可以選擇自製天然攪打配方，將天然食材如肉類、蔬菜等添加麥芽糊精、蛋白粉等攪打飲用。

黃鈴君說，自製天然攪打配方成本不會很低，好處是因有非常多的天然食材，含植化素、微量元素等，長者如有一、二餐選擇自然攪打配方，可以改善排便，減少軟便劑使用。而管灌營養品包含六大類食物元素，但部分民眾以為不喝營養品，可以用牛奶或鮮奶取代，這是錯誤觀念，因牛奶、鮮奶僅是六大類食物中的乳製品，不能取代管灌營養品。

如果民眾對管灌營養品不熟悉，黃鈴君建議，民眾可撥打1966長照專線申請居家營養師到家評估，或至醫院自費營養師諮詢門診，為長輩進行營養評估，選擇合適的自製天然攪打配方。

藥師 漲價

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