想靠手術快速減重？醫揭術前把關：胃鏡、心肺功能、精神評估不能少

高雄安泰醫院網紅減重醫師王銘嶼去年爆發在10天內、接連有2名女性病患因為接受縮胃曠腸手術死亡，高雄市衛生局調查後，醫懲會決議廢止其執業執照。衛福部最新公布專案調查報告，直指主因就是主刀醫師對於減重手術適應症認定標準寬鬆、手術風險評估不足，以及醫療團隊對於術後照護的警覺性與應變處置能力較低。

由於，台灣體重過重、肥胖患者愈來愈多，若要進行手術治療時，民眾需多了解自己的身體狀況、慎選手術醫師，術後也需配合醫囑休養。新光醫院代謝管理暨減重手術中心主任方躍霖說，尋求減重手術患者來到減重門診時，一定會高規格進行評估及檢查，因體重過重或肥胖可能與心理因素、飲食習慣等有關。

減重醫師進行的手術都十分困難，方躍霖表示，如肥胖病人有許多腹部脂肪，手術困難度增加，這方面都需耗費精神及安排後續妥善的照顧，當病人在診間時會詢問病史，了解病人過去有沒有減重，是用什麼方法減重，失敗原因是什麽等，並評估病人應使用何種減重方式，如飲食控制、藥物或手術等。

若病人決定手術，將進行抽血、超音波、胃鏡，若有胃食道逆流，還需進行上消化道攝影等，以了解病人有沒有三高等新陳代謝疾病，或是胃部有無潰瘍、腫瘤、癌症等，且為了讓手術麻醉順利，術前還需檢查評估病人的心、肺、腎等功能，有無裝置心臟支架、心衰竭等病史。

方躍霖表示，同時病人還需至精神科、內分泌科會診，排除暴食症、甲狀腺機能低下等的肥胖問題，讓手術能順利進行，確保病人安全。因此，病人第一次就醫是安排檢查，建議病人就醫前，可先準備一年內在其他醫院的檢查資料，方便進行評估；第二次回診會請家人或同居人同行，說明術後休養期應注意的飲食事項，如術後不能吃太硬食物，也不能吃太飽，避免影響手術傷口癒合。

方躍霖說，減重民眾可以先利用瘦瘦針等減重藥物，但由於停藥後就會復胖，最後仍可能需手術減重，但瘦瘦針可讓減重民眾減輕體重，或許最後可以不需手術治療。但若要進行手術，民眾可以多加打聽，並詢問曾進行減重手術的親朋好友，或是熟識的醫護人員等，以選擇手術醫師。

林口長庚醫院神經外科教授魏國珍說，隨著醫學進步，疾病治療方式十分多元，醫師在臨床上多先評估一位病人的手術是否有必要性，並在醫病共享決策中充分說明，不一定要透過手術，其他治療也能達到治療的效果，若真的需要手術再依每項手術部位不同，於術前審慎評估，而手術後若有需要轉院，也應先擬定相關計畫，確保病人安全。