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豬價近期每公斤連續破百元 肉商公會籲農業部啟動調節機制

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中華民國肉類商業同業公會全國聯合會今表示，面對目前高豬價，政府應立即檢視市場供需，必要時增加休市日。圖／聯合報資料照片
中華民國肉類商業同業公會全國聯合會今表示，面對目前高豬價，政府應立即檢視市場供需，必要時增加休市日。圖／聯合報資料照片

根據中央畜產會最新統計，目前毛豬每公斤價格為106.02元，甚至有部分地區價格來到每公斤107元。中華民國肉類商業同業公會全國聯合會今表示，台灣毛豬價格近期持續走高，擔憂將反映到消費者身上，呼籲應增加休市日，避免豬價持續上漲。不過豬農則表示，相比20年前每公斤的收入是減少的，不認為不能漲價。

中華民國肉類商業同業公會全國聯合會理事長陳德南表示，業界指出，中央畜產會先前已建立毛豬供應及休市調節機制，周一至周六平均每日供應量以1萬8924頭為基準，若未達條件，隔周即應啟動增加休市1天的機制，這項規則是經過業界開會討論並取得共識，但如今真正面臨高豬價時，卻未能依照既定機制執行，讓業者相當無奈。

陳德南強調，業者並非反對養豬農民獲得合理收益，但目前豬價已達每公斤107元，台灣豬價真的有必要這麼高嗎？尤其目前進口豬肉價格相對便宜，國產豬肉若持續維持高價，與進口豬肉價差越來越大，勢必影響台灣豬肉的市場競爭力。

陳德南呼籲農業部，平穩民生物價是政府應有的責任，面對目前高豬價，應立即檢視市場供需，必要時增加休市日，落實既有調節機制，避免豬價持續上漲，否則最終造成通膨壓力及民眾反彈，恐怕才是大家最不樂見的結果。

根據中央畜產會資料顯示，去年同期毛豬拍賣價格為每公斤109.23元，目前則為106.02元。農業部長陳駿季日前指出，近期豬價較高是因為接近中元節的緣故，每年中元節左右豬價都會上漲一波，農業部將透過中央畜產會有效排程，也強調豬價高是短期的節慶現象。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，從口蹄疫到非洲豬瘟，台灣豬農長期處在一個高疾病風險的環境，豬農長期的投入只能靠拍賣價格來反映投入的成本及用心，然而各種物資每年都漲，為何毛豬拍賣價格不能漲？2000年大豬飼料每公斤8.9元，拍賣價格約54元，2026年的今天飼料每公斤15元，拍賣價格100元，如果再算上育成率及疾病風險，飼養成本與2000年相比增加15%到18%，也就是現階段收入相比20年前，每公斤收入是變少的，只好以增加出豬重量維持合理的利潤。

張佑誠指出，合理調節拍賣休市是台灣面臨此問題的最佳解，但一定不可開放進口肉品，魯肉飯、排骨飯不會因為低價肉品而降價，失去國產豬肉後未來價格及供貨被國外鎖定，更失去調節的能力，整體將產業萎縮30%以上，更失去了重返國際市場的競爭力。

農業部 豬價

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