東部海域規模3.5地震 最大震度2級

08/10-21:34臺灣東部海域發生規模3.5有感地震

2026年8月10日晚上21時34分46秒，臺灣東部海域發生規模3.5的有感地震。此次地震震央位於花蓮縣政府東北方約42.2公里處，震源深度33.1公里，屬於淺層地震。根據中央氣象署地震資料，本次震度最大為2級，並未造成明顯災害。

最大震度2級地區:花蓮縣、宜蘭縣

本次地震在花蓮縣和平鄉與宜蘭縣南澳鄉測得最大震度為2級，屬於輕震級別。此級震度下，大多數民眾可明顯感受到搖晃，室內懸掛物及電燈會輕微擺動，靜止的汽車也會有輕微晃動感。此類地震通常不會造成建築物損壞或人員傷亡。

由於震度未達3級，無需特別啟動地震後的應急措施，但民眾仍應保持警覺，注意可能發生的餘震。平時應熟悉防震守則，如發生地震時，室內請保持鎮定並依序執行「趴下、掩護、穩住」；室外則站在空曠處，遠離建築物與危險物。

此外，建議民眾平時檢查家中水、電、瓦斯設備安全，並準備應急包，以備不時之需。若地震後發現建築有異常損壞，應立即遠離並尋求專業協助。關心地震資訊，避免恐慌，才能更好地保障自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）