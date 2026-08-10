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「韓國藝匠」疑無預警停業 北市已獲10件消費申訴案

中央社／ 台北10日電

標榜韓式婚紗的「韓國藝匠」疑似無預警停業，台北市法務局今晚發布消費警訊，並啟動橫向通報機制；截至今晚8時止，已接獲10件相關消費爭議申訴案。

法務局晚間透過新聞稿說明，「韓國藝匠」業者疑似無預警停業，引發消費爭議，消保官下午已前往台北門市進行稽查，由於負責人未出面，現場門市員工表示租約僅到明天，且無法代表公司發言；現場另有零星民眾前來關切，並有信義分局警方在場維持秩序。

根據台北市政府統計資料截至今晚8時止，已接獲10件與「韓國藝匠」業者相關消費爭議申訴案。

法務局說明，針對此案，已啟動橫向通報機制，通報目的事業主管機關台北市商業處，將向業者瞭解營運情形及消費者權益等相關事宜。

消保官提醒，受害消費者應妥善保留所有交易相關證據，包括書面契約、付款證明、對話截圖等，作為後續求償依據。

此外，若消費者原以刷卡方式付款者，請務必把握時效，儘速洽詢發卡銀行申請爭議帳款賠付；若是以現金（含匯款）方式支付款項者，可向法院聲請核發支付命令請求退還，以保障自身權益。

法務局說明，消費者若有任何消費上爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將提供消費諮詢與協助。

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