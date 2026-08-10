今年度大潮來襲！這5天慎防海水倒灌 重點警戒區域曝光

白海豚颱風雖已逐漸減弱成熱帶性低氣壓，但沿海居民與前往海邊的民眾仍不可掉以輕心。中央氣象署示警，今年第二波「年度大潮」於8月11日至15日接續登場，受潮汐影響，嘉義至屏東的西南沿海地區，以及基隆、新北、宜蘭、台東等東北部及東部沿海，均列為重點警戒區域。

氣象署於臉書粉專「報氣候-中央氣象署」表示，在朔月與望月前後，當太陽、月球與地球連成一線時，彼此產生的引力作用達到最強，導致滿潮水位更高、乾潮水位更低，形成潮差劇烈的「大潮」，而一年當中受天文因素影響出現的最高潮位，即為大家所熟知的「年度大潮」。

面對年度大潮來襲，氣象署特別提出3項防範重點：

1. 沿海遊憩注意安全：滿潮時海水上漲速度極快且水位偏高，原先可通行的沙灘或礁石區可能在短時間內被海水淹沒。民眾進行海岸遊憩或釣魚前應先查詢潮汐時間，一旦發現水位開始上升，必須立即撤離至安全岸上。

2. 海上航行、港區作業留意水深：大潮期間潮差極大，水位高低變化劇烈。船隻進出港口需嚴密留意水深，停泊於港內的船舶也應適時調整纜繩長度，避免因潮位劇變導致船身拉扯或碰撞受損。

3. 沿海低窪地區嚴防積水：由於滿潮水位異常偏高，沿海低窪地區極易發生海水倒灌或局部積水。當地居民與商家應提前備妥沙包等防潮設施，並確保排水溝渠維持暢通。

氣象署說明，年度大潮屬於天文潮的自然現象，但若恰逢颱風或強風帶來的低氣壓影響，極易誘發「暴潮」，使沿海海水位加速飆升。此次白海豚颱風侵襲期間，多處海岸即已出現暴潮與海水倒灌現象，提醒沿海地區民眾務必隨時掌握最新潮汐資訊，切勿冒險靠近危險海域。