吃肉卻是怪金屬味！癌症病人不是不肯吃 醫揭「聞到食物就想逃」真相

「拜託你，再吃一口就好」這是不少癌症病人家屬常說的話，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，癌症病人吃不下，不一定只是胃口差，有些人甚至光聞到食物味道就會噁心、想吐，背後可能與「食物厭惡」甚至癌症惡病質有關。

黃軒在臉書發文表示，近期門診遇到多名接受化療的肺癌、肝癌、大腸癌及骨癌患者，都有「不肯吃東西」的共同問題。家屬常以為病人只是沒胃口，但有些人飯菜才剛端進房間，還沒入口就皺眉喊：「拿走，我真的吃不下……」

他解釋，癌症本身，加上化療、放療及部分藥物，都可能改變嗅覺、味覺，以及大腦處理噁心與食慾的方式。原本很香的雞湯，患者可能聞了反胃；原本喜歡的肉，也可能出現奇怪的金屬味。

如果患者曾在化療期間吃過某種食物後嘔吐，大腦還可能把「食物味道」和「噁心」連結起來，形成「聞到就噁心、看到就不想吃」的食物厭惡。此時若家屬不斷要求「你一定要吃」、「再吃幾口」，反而可能讓吃飯變成壓力。

黃軒也提醒，若患者不只吃得少，還持續掉體重、掉肌肉、愈來愈虛弱，就要注意「癌症惡病質」。這不只是熱量攝取不足，而可能與癌症造成的發炎、荷爾蒙及代謝異常有關，即使努力補充營養，肌肉仍可能持續流失。

他指出，研究近年也關注GDF15訊號，癌症與身體壓力可能使其升高，進一步促進噁心、食慾下降及食物厭惡，因此不能只把患者變瘦歸咎於「不肯吃」。

家屬該怎麼做？黃軒建議，首先「不要把吃飯變成戰爭」。若熱食味道太重，可改成冷食或室溫食物；避免在患者旁邊煮飯並保持通風；一大碗吃不下，就改成少量多餐，同時提高蛋白質與熱量密度。

若有化療噁心，也應適當使用止吐藥，並處理疼痛、口腔炎、便祕、胃脹及焦慮等會影響食慾的問題。若已出現明顯體重下降、肌肉流失、活動力變差，應主動向醫療團隊反映，評估是否有癌症惡病質。

黃軒強調，下一次癌症病人說「我真的吃不下」，先別急著逼他多吃一口，可以先問「是什麼味道，讓你覺得不舒服？」因為「你聞到的是香，他聞到的可能是噁心」。

他最後提醒，癌症治療不只是縮小腫瘤，也要想辦法讓病人吃得下、保住肌肉與體力，才有力量繼續治療；對癌症病人而言，「吃得下，本身就是一種治療」。