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工筆畫學會丹青藝術展 再現吳文彬名作「花雨」

聯合報／ 記者何定照／即時報導
中華民國工筆畫學會由創辦人吳文彬成立，此次展覽將展出他名作《花雨》。圖／工筆畫學會提供
中華民國工筆畫學會由創辦人吳文彬成立，此次展覽將展出他名作《花雨》。圖／工筆畫學會提供

「丹青溢彩‧印記人間」中華民國工筆畫學會會員聯展將於8月11日在基隆美術館301展覽室開幕，展期至8月30日，集結全台優秀會員創作88件，從嚴謹細膩的寫生，到抒發個人心境的創作，呈現工筆畫雅緻細膩、怡情養目的藝術魅力，歡迎民眾走進展場，感受傳統丹青的當代風貌。

中華民國工筆畫學會自1991年由創辦人吳文彬成立，致力推廣生活美學、發揚民族藝術，會員近200人遍布全台，是國內具規模的工筆畫社團之一。學會多年來透過海峽兩岸名家交流展、「金筆獎」新秀選拔、寫生之旅、畫陶及跨領域研習等活動，持續拓展工筆畫的創作視野與藝術生命。

吳文彬一生致力工筆畫藝術推廣，今年展覽也特別展出其生前作品《花雨．集千佛洞諸天散花相》。這件作品曾於1994年國立臺灣美術館（當時為省立美術館）70周年回顧展中亮相，與吳文彬另一名作《樂伎天》並列；後者已由國美館收藏。

學會表示，該作雖描繪「飛天」，但事實上沒人真正見過飛天，傳統人物畫家作畫時因此並非真實描繪所見，而是在閱讀文字、觀看古代壁畫後，透過想像與藝術體會重新創造。飛天不只是具體形象，更是精神與美感的凝聚。

學會說，欣賞傳統工筆人物畫，也不宜單以西方寫實觀念衡量，而應理解「以形寫神」的傳統美學，用一種「慢下來、重審美、續傳承」的心態面對它。此次會員聯展，無論是嚴謹細膩的寫生或抒發心境的自我創作，皆展現了工筆畫風格雅緻、怡情養目的獨特魅力；歡迎觀眾來基隆港邊的美術館欣賞。

基隆 藝術

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