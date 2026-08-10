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南部明慎防短延時豪雨 未來1周不排除再有熱帶系統發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到西南風影響，明天南部慎防短延時豪雨。聯合報系資料照
受到西南風影響，明天南部慎防短延時豪雨。聯合報系資料照

受到西南風影響，明天南部慎防短延時豪雨，中央氣象署預報員張承傳表示，周三、周四水氣稍減，周五起受到低壓帶影響，各地降雨機率再增加；另未來1周台灣仍處大低壓帶環境，不排除還有其他熱帶系統發展。

張承傳説，白海豚颱風登陸中國浙江後，其強度逐漸減弱為熱帶性低氣壓；昌鴻颱風目前位於東京東方約850公里海面，預計明、後天通過日本，國人若要前往日本旅遊需多注意。

琵鷺颱風位於台灣東方3000多公里海面，將持續往東北方向移動，對台灣沒有影響；另外，目前熱帶性低氣壓TD18發展空間有限，預計會維持熱帶性低氣壓強度，並在海面上移動。

張承傳表示，未來1周台灣周邊仍處於大低壓帶環境，不排除還有其他熱帶系統發展，後續須繼續觀察。

針對未來1周天氣，張承傳指出，受到西南風影響，明（11日）中南部、台東山區有局部短暫陣雨，中南部有局部大雨，南部不排除短延時豪雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，其中，大台北、北部山區有局部大雨發生機率。

周三、周四（12、13日）水氣稍減，中南部仍有整天有降雨的情形，其他地區午後有雷陣雨，北部山區有局部大雨；周五（14日）起受到低壓帶影響再度增強，中南部有局部大雨，其他地區午後也有降雨，北部山區、東半部山區有局部大雨發生機率。

溫度部分，張承傳表示，未來1周各地高溫約32至35度，部分大台北地區、中南部地區高溫上看36度，另外，受到颱風沉降作用影響，明天花東也有局部36度高溫發生機率。

氣象署 豪雨

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