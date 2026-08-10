花蓮堰塞湖防災 水利署加強疏濬、放寬河道降低風險

針對媒體報導「花蓮堰塞湖事件應記取教訓」一事，水利署表示，自114年7月以來即全力推動馬太鞍溪及萬里溪防汛應變、堤防加固與疏濬，除加固堤段，也於北岸萬榮堤段放寬河道，降低後續洪泛風險；並持續與中央各權責機關合作，守護花蓮民眾生命安全。

經濟部水利署今天發布新聞稿指出，水利署自114年7月薇帕颱風誘發馬太鞍溪上游崩塌形成堰塞湖以來，即遵循「國有林地堰塞湖應變標準作業程序」及「農業部馬太鞍溪堰塞湖專案小組」相關工作會議結論分工，已全力動員推動馬太鞍溪及萬里溪各項防汛應變、堤防加固及相關疏濬工作。

水利署說明，114年7月馬太鞍溪堰塞湖形成後，水利署於同年9月中旬完成馬太鞍光復堤防加高、開口堤封堵及北富堤段基礎加固，疏濬21.66萬噸，超前原定疏濬目標。後來樺加沙颱風帶來雨勢，導致堰塞湖溢流，潰決瞬間排入流量達每秒8860立方公尺，遠超馬太鞍溪原堤防設計保護標準每秒2240立方公尺。

水利署說，經第三方專業公證單位「中華民國水利技師公會全國聯合會」鑑定，致災主因為極端暴雨引發高含沙、高流量洪水，導致溢堤與堤防損毀。同年11月鳳凰颱風後，豪雨沖刷上游土砂致馬太鞍溪河床再淤高5公尺，影響萬榮鄉明利社區，水利署第一時間搶險，有效控制避免災情擴大。

水利署強調，面對極端氣候帶來的複合性災害，皆以最高標準主動應變並加速推進災後復建作業。馬太鞍溪南岸部分，光復堤防復建工程已於115年汛期前完成，恢復原有100年防洪頻率保護標準，並持續推動高規格堤防與第二道防線工程，預計116年底完工；北岸部分，萬榮導流堤保護工於115年5月如期完成，後續將銜接堤後填土培厚作業，構築完整防線。

另外，針對上游逾2億立方公尺土砂，恐將持續下移衍生複合性風險，水利署除了持續疏浚外，也採系統性治水策略，於北岸萬榮堤段放寬河道740公尺，作為土砂暫置及超量洪水發生時的洪泛溢流區，降低後續洪泛風險。

針對農業部林保署航測及遙測分署於6月21日發現萬里溪上游新增堰塞湖部分，水利署表示，已依「農業部萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」分工結論，針對河川治理界點以下可能溢淹堤段，主動執行堤防加高加固工程。目前已完成萬里溪西寶大橋上游右岸林田山堤防、西寶大橋下游右岸森榮1號堤防、鐵路橋下游右岸護岸、鳳林2號堤防、鐵路橋與公路橋間左岸，及花蓮溪山興堤防等堤段加固防護作業。

水利署指出，面對堰塞湖引發的複合性災害挑戰，將持續與中央各權責機關緊密合作、各司其職，全力守護花蓮地區民眾生命財產安全。