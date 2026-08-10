消防署盤點水電費與廳舍改善 強化職場空間

近日天氣炎熱，消防署今天表示，為讓消防人員能有良好的備勤環境，正積極調查各縣市消防局近3年水電費編列與使用情形，以及消防廳舍內部設施改善需求，以打造良好職場空間。

內政部消防署下午在臉書發文表示，消防勤務不分晝夜，分隊跟一般朝九晚五的機關不同，為了解各分隊實務狀況，目前已函請各縣市消防局調查近3年水電費的編列與實際使用情形，希望藉此了解各地方是否有「水電費編列不足」情形，以適時督促縣市消防機關精進。

消防署說，同步也正在調查各消防機關消防廳舍內部設施改善需求，請地方職安輔導團隊全面訪查，並盤點地方廳舍環境安全、衛生、寢室、冷氣空調、車庫通風換氣等待改善事項，期望爭取相關預算以精進廳舍環境，提升消防人員備勤品質。

除此之外，消防署於115、116年度補助全國消防廳舍建置「消防廳舍除污設施」，購置「漸進式警報及照明」及「車庫廢氣排風扇」等改善安全衛生相關措施，希望中央及地方攜手努力，共同逐步為全國消防人員打造更良好的職場空間。