聽新聞
0:00 / 0:00

消防署盤點水電費與廳舍改善 強化職場空間

中央社／ 台北10日電

近日天氣炎熱，消防署今天表示，為讓消防人員能有良好的備勤環境，正積極調查各縣市消防局近3年水電費編列與使用情形，以及消防廳舍內部設施改善需求，以打造良好職場空間。

內政部消防署下午在臉書發文表示，消防勤務不分晝夜，分隊跟一般朝九晚五的機關不同，為了解各分隊實務狀況，目前已函請各縣市消防局調查近3年水電費的編列與實際使用情形，希望藉此了解各地方是否有「水電費編列不足」情形，以適時督促縣市消防機關精進。

消防署說，同步也正在調查各消防機關消防廳舍內部設施改善需求，請地方職安輔導團隊全面訪查，並盤點地方廳舍環境安全、衛生、寢室、冷氣空調、車庫通風換氣等待改善事項，期望爭取相關預算以精進廳舍環境，提升消防人員備勤品質。

除此之外，消防署於115、116年度補助全國消防廳舍建置「消防廳舍除污設施」，購置「漸進式警報及照明」及「車庫廢氣排風扇」等改善安全衛生相關措施，希望中央及地方攜手努力，共同逐步為全國消防人員打造更良好的職場空間。

內政部 水電 職場

延伸閱讀

美國華盛頓州野火趨緩 撤離居民陸續返家

露天資收場熬30年終於有遮蔽 雲林東勢斥資3千萬升級

「像一顆炸彈爆炸」 加野火失控撤2萬人 卑詩省進緊急狀態

AI設備老舊、參賽經費吃緊…金門農工提5大需求 陳福海允全力協助

相關新聞

出事甩鍋…叫車平台管理漏洞 立委提專法納管

今年初發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車的管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，避免踢皮球情況再發生。交通部表示，傾向不另立專法，會研議修訂現行的公路法及相關管理辦法，並評估將資訊平台納入車隊管理體系，補強監管漏洞。

過度醫療…手術10天釀2死 減重醫師遭廢照

十天內、執行兩起縮胃曠腸手術，造成兩人死亡，高雄安泰醫院減重醫師王銘嶼已被醫懲會廢止其執業執照。衛福部公布最新專案調查報告，提出三大缺失，其中兩名患者於術前只與醫師見過一次面，手術風險評估嚴重不足。

愛愛突然「想上廁所」該停嗎？ 專家揭潮吹真相：恐是性交尿失禁

親密關係中出現突如其來的生理反應，常讓不少女性感到害羞又困惑。日前一名女網友發文透露，自己與另一半進行女上位姿勢時，常會突然湧現強烈的「快要尿出來」的感覺，導致她每次都嚇得緊急喊停，好奇是否有其他女生也有類似經驗。不少「老司機」紛紛鼓勵她不要停，認為這正是即將迎來「潮吹」與高潮的徵兆；不過性學博士許藍方則特別提醒，所謂潮吹排出的液體確實主要為尿液，但若每次高潮時都會大量潮吹，很可能是「性交尿失禁」，應及早就醫檢查。

演習影響？中華郵政行動App登入異常 民眾轉帳一半突斷線

中部地區今下午2時30分進行「2026城鎮韌性（防空）演習」，下午5時許卻傳出行動中華郵政的郵局App無法正常登入，不少民眾反映轉帳到一半突然斷線；對此，中華郵政表示，已恢復正常，確切原因仍在查證。

黃、綠奇異果分不清？ 網教「看1處」秒辨別

前往超市挑選水果時，面對擺放在同一區域的黃金奇異果與綠奇異果，常有民眾直呼「傻傻分不清」。日前有網友分享自己向賣場店員請教後的辨識撇步，得知只要透過貼紙顏色就能一秒區分，然而不少經驗豐富的主婦看了卻表示，其實不用看標籤，光憑「外表有沒有毛」就能一眼辨識兩者差異。

放假還得上課？ 醫事人員控「隱形工時」 台大醫院：尚在討論

醫事人員在職訓練究竟算不算工時？台大醫院工會今指出，醫師、護理師、藥師等醫事人員為維持執業資格，依法必須完成繼續教育積分，加上醫院要求的各項必修課程，不少人卻只能利用下班或休假時間上課，甚至課後還要整理教材、製作文件，再回到單位分享、授課，形成長期被忽略的「隱形工時」。台大醫院對此回應，工會所提訴求「本院尚在討論階段」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。