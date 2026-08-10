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全台唯二 中醫大附醫入選「Newsweek」2026全球最佳綠色醫院250強

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
World’s Greenest Hospitals 2026（全球最佳綠色醫院）」評選公布，台灣兩家醫院上榜，分別為台北榮總、中國醫藥大學附設醫院。中醫大附醫院長周德陽指出，下一階段將聚焦「低碳醫療、循環醫療、智慧永續」三大方向，持續朝亞洲智慧綠色醫療標竿邁進。 聯合報系資料照
World’s Greenest Hospitals 2026（全球最佳綠色醫院）」評選公布，台灣兩家醫院上榜，分別為台北榮總、中國醫藥大學附設醫院。中醫大附醫院長周德陽指出，下一階段將聚焦「低碳醫療、循環醫療、智慧永續」三大方向，持續朝亞洲智慧綠色醫療標竿邁進。 聯合報系資料照

醫療永續已成為全球醫療發展的重要趨勢，美國「Newsweek」新聞週刊與全球數據分析機構Statista首度舉辦「World’s Greenest Hospitals 2026（全球最佳綠色醫院）」評選，並於8月6日公布結果，從全球36個國家選出250家醫院。台灣二家醫院上榜，分別為台北榮總、中國醫藥大學附設醫院。

中醫大附醫首度參與即入選，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，面對氣候變遷、高齡社會及健康照護需求快速增加，「醫療永續」已成為全球共同面對的重要課題。醫療機構不僅肩負守護人民健康的使命，也承擔環境責任、社會責任與醫療韌性的重任，唯有持續創新、深化跨域合作，才能建構兼具韌性、智慧與永續的健康照護體系。

中醫大附醫院長周德陽表示，此次入選「Newsweek」全球最佳綠色醫院250強，顯示中醫大附醫推動永續治理、低碳醫療與醫療韌性的整體成果，已與國際評選標準接軌。

周德陽表示，醫療永續的核心仍是以人為本，在病人安全與醫療品質不妥協的前提下，透過智慧醫療、流程優化與資源有效配置，提升照護效率、減輕同仁負擔，並強化醫院面對各項風險時的營運韌性，確保關鍵醫療服務持續運作。

周德陽進一步指出，中醫大附醫以院級治理架構推動綠色轉型，透過跨部門協作、量化指標、管理系統、第三方驗證及資訊揭露，將永續目標轉化為可執行、可追蹤的具體行動；實踐範圍也從傳統設施節能，逐步深入門診、住院、急診、手術及醫療支援流程。

下一階段將聚焦「低碳醫療、循環醫療、智慧永續」三大方向，進一步結合人工智慧、智慧醫療與數據治理，提升能源、資源及醫療流程效率，讓永續真正走進醫療服務現場，逐步建構兼顧醫療品質、環境責任與氣候韌性的再生型醫院，持續朝亞洲智慧綠色醫療標竿邁進。

蔡長海指出，此次獲得國際肯定不是終點，而是中國醫療體系邁向亞洲智慧綠色醫療標竿的新起點。未來將持續深化跨域合作與國際鏈結，讓醫療創新不只追求更好的治療，也同步提升健康、環境與社會韌性，朝向「病人好、員工好、社會更好」的願景前進。

「World’s Greenest Hospitals 2026（全球最佳綠色醫院）」，由「Newsweek」與全球數據分析機構Statista共同評選。評選不列個別名次，綜合檢視六大面向，包括永續績效資料、國際專家推薦、認證與驗證、永續成就與外部肯定、公開承諾與目標，以及資訊揭露透明度；並針對能源使用、溫室氣體排放、水資源、廢棄物、汙染與化學品、採購與供應鏈，以及永續治理與策略等指標進行評估。

中醫大附醫 綠色

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