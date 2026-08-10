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愛愛突然「想上廁所」該停嗎？ 專家揭潮吹真相：恐是性交尿失禁

聯合新聞網／ 綜合報導
針對親密關係途中突發強烈尿意的困擾，許藍方博士指出潮吹液體主要為尿液，若頻繁發生應留意是否為性交尿失禁。示意圖／Ingimage
針對親密關係途中突發強烈尿意的困擾，許藍方博士指出潮吹液體主要為尿液，若頻繁發生應留意是否為性交尿失禁。示意圖／Ingimage

親密關係中出現突如其來的生理反應，常讓不少女性感到害羞又困惑。日前一名女網友發文透露，自己與另一半進行女上位姿勢時，常會突然湧現強烈的「快要尿出來」的感覺，導致她每次都嚇得緊急喊停，好奇是否有其他女生也有類似經驗。不少「老司機」紛紛鼓勵她不要停，認為這正是即將迎來「潮吹」與高潮的徵兆；不過性學博士許藍方則特別提醒，所謂潮吹排出的液體確實主要為尿液，但若每次高潮時都會大量潮吹，很可能是「性交尿失禁」，應及早就醫檢查。

原PO在Threads上發文指出，每次與另一半發生親密關係、採用女上位姿勢時，只要進行到某個特定角度與點位，就會突然產生「完了！我快尿出來了」的強烈失控感。但只要自己一停下動作或休息一兩分鐘，該種尿意又會迅速消失，讓她坦言非常擔心真的弄髒床單，每次都只能選擇退縮喊停。

貼文曝光後，不少過來人推測該感受多半是即將達至潮吹或高潮的前兆，紛紛建議她事前先排空膀胱並在床上鋪設厚浴巾或防水保潔墊，「勇敢跨過去會發現新世界」、「那是G點與尿道海綿體壓迫導致的神經重疊反應」、「停下來太可惜了，勇敢衝一次看看」。

針對潮吹與尿意的生理機制，性學博士許藍方過去曾說明。許藍方指出，女性的膀胱是負責儲存尿液的器官，子宮內並不會儲存大量體液，因此所謂「潮吹」所噴出的液體，成分主要就是尿液。當女性達到高潮時，副交感神經作用會使陰道口與尿道口同時放鬆，若當下無法完美控制括約肌，便可能出現尿液噴出的狀況；而之所以看起來清澈無色且無明顯味道，是因為腎臟剛產生的新鮮尿液本身較為清澈。

然而，許藍方也特別提醒廣大女性，偶爾的生理放鬆屬於正常現象，但若發現自己「每次高潮時都會大量潮吹」，這很可能代表括約肌或膀胱控制功能相對較弱，臨床上稱為「性交尿失禁」，建議應及早前往婦產科或泌尿科進行專業檢查與治療。

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