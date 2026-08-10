女力崛起！台灣女性影展10月登場 19部競賽入圍作揭曉

2026台灣國際女性影展將於10月16日至25日盛大展開，近日率先發布第33屆影展主題及主視覺海報，並公布「台灣競賽獎」19部入圍作品及評審團陣容。本屆入圍作品匯聚多部備受矚目的台灣影像創作，包括榮獲台北電影獎最佳女主角獎的《恨女的逆襲》、入選台灣國際紀錄片影展台灣競賽的《我家有棵芒果樹》，以及榮獲金馬獎最佳紀錄短片的《她的碎片》等，展現台灣影像創作者多元的創作能量。

第33屆台灣國際女性影展以「非分擾動 Into the Drift」為年度主題，探問當代世界中疆界與關係持續變動的狀態。主視覺由陳亭叡創作，以流動、穿梭的視覺意象，描繪在不斷變動的世界裡，人如何尋找自身位置、重新想像自由的樣貌。

「Into the Drift」指向漂流的狀態，象徵一種拒絕被既有秩序定義的姿態。「擾動」作為重新觀看世界的方法，「非分」則挑戰既定分類與邊界，邀請觀眾透過影像看見探索個體如何突破既有框架，在多重維度中重新定位自身，也展現每一種不同於規訓秩序的存在方式，皆可能成為撼動現實的力量。

台灣國際女性影展1993年創辦，2014年首次開辦台灣競賽，持續發掘台灣女性影像創作能量。今年台灣競賽入圍19部作品，橫跨劇情、紀錄、動畫及實驗等多元類型，創作者從家庭、性別與移動等議題出發，擾動既有觀看框架，展現台灣女性影像創作豐富的視野。

台灣競賽初選由曾於多個國際影展展映並獲獎的影像創作者陳怡蓉、國家電影及視聽文化中心電影節目策展人楊皓鈞，以及國立政治大學台灣文學研究所副教授陳佩甄組成評審團，從143件報名作品中選出19部入圍作品。最終決選評審陣容則邀請「莎拉馬爾多羅與馬里奧德安德拉德之友協會」創辦人安努奇卡・德安德拉德（Annouchka de Andrade）、韓國女性主義電影學者暨光州女性影展亞洲女性電影單元選片人洪卲寅(Hong So-in)，以及曾任台灣女性影像學會理事長、現任國立台灣師範大學圖文傳播學系助理教授的陳明秀，共同組成決選評審團。三位評審橫跨國際文化交流、女性主義電影研究與性別實踐等領域，將於影展期間共同評選金獎、銀獎與特別獎得主，並於10月25日女性影展閉幕暨頒獎典禮揭曉得獎名單。