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黃、綠奇異果分不清？ 網教「看1處」秒辨別

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，綠奇異果富含膳食纖維，而陽光金果維生素C含量高，民眾可依需求挑選食用。聯合報系資料照
專家指出，綠奇異果富含膳食纖維，而陽光金果維生素C含量高，民眾可依需求挑選食用。聯合報系資料照

前往超市挑選水果時，面對擺放在同一區域的黃金奇異果與綠奇異果，常有民眾直呼「傻傻分不清」。日前有網友分享自己向賣場店員請教後的辨識撇步，得知只要透過貼紙顏色就能一秒區分，然而不少經驗豐富的主婦看了卻表示，其實不用看標籤，光憑「外表有沒有毛」就能一眼辨識兩者差異。

一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文表示，自己在超市看到黃色與綠色奇異果擺放在同區，一時不知道如何分辨，於是詢問店員。店員親切解答：「綠色奇異果貼的是綠色標籤，金黃色奇異果則是黃色標籤，貼紙上面也有寫英文。」原PO拿起查看發現真的如店員所言，忍不住驚呼「我是唯一不知道的人嗎？」

貼文曝光後不少人感謝分享，直呼「長知識了」、「這樣分辨最準」、「以前常買錯，切開才發現是綠色，卻結了黃金奇異果的價格」。不過也有網友提醒，偶爾會有顧客拿錯或貼紙貼錯的情況，單看貼紙有時還是可能出錯，自己學會看外貌更安心。

對於奇異果的辨識，大量內行主婦與網友指出，外觀與觸感才是最直覺的判斷標準：

綠奇異果（Zespri Green）：外皮呈深啡色，表面布滿明顯且粗硬的絨毛；果形偏圓身、身材較短肥。

陽光金果（Zespri SunGold）：果皮顏色較淺，表面平滑且幾乎沒有絨毛；果形偏橢圓形，頂端帶有微微的尖頭。

Zespri官方也證實，綠奇異果與陽光金果在外觀與味道上有顯著差異。綠奇異果帶有新鮮酸甜感，且富含膳食纖維與葉酸；而陽光金果則偏向熱帶水果的純粹甜味，其維生素C含量更是極高，約為普通柳橙的3倍之多。

奇異果 黃金奇異果 標籤 超市 水果

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