南投婦顱內動脈瘤破裂 半夜劇烈頭痛如雷擊

林姓婦人半夜突劇烈頭痛，南投醫院檢查確認是前交通動脈瘤破裂，醫師採經動脈栓塞術治療，避免傳統開顱夾閉手術較大傷口，也成為南投醫院首例顱內動脈瘤經動脈栓塞術。

50歲林婦日前突然劇烈頭痛，伴隨噁心、嘔吐等症狀，緊急至衛生福利部南投醫院就醫，經電腦斷層檢查發現蜘蛛網膜下腔出血，進一步檢查確認為前交通動脈瘤破裂，神經外科團隊立即施行經動脈栓塞術，成功封閉動脈瘤，婦人術後恢復良好，持續門診追蹤。

南投醫院神經外科醫師陳奕安今天透過新聞稿表示，顱內動脈瘤是腦部動脈血管壁局部異常膨出，由於血管壁較脆弱，一旦破裂會造成蜘蛛網膜下腔出血，屬神經外科急症，可能導致嚴重腦部損傷，甚至危及生命。

陳奕安說，若突然出現前所未有的劇烈頭痛，尤其俗稱「雷擊性頭痛」，合併噁心、嘔吐、意識改變、肢體無力等症狀，應立即就醫，以免延誤治療時機。

陳奕安表示，高血壓、抽菸、酗酒、使用交感神經興奮劑等，都是顱內動脈瘤重要危險因子，50歲以上、有顱內動脈瘤病史或家族病史者，破裂風險也較高；多數未破裂動脈瘤無明顯症狀，民眾平時應控制血壓、戒菸、避免過量飲酒、妥善控制慢性疾病。

南投醫院院長陳明智表示，此案例為院內首例完成顱內動脈瘤經動脈栓塞術，代表南投醫院神經血管介入治療能力再提升，可為南投居民提供更完善腦血管急重症醫療服務；不過，經動脈栓塞術非適用所有患者，仍須由醫師依病況審慎評估，選擇最合適治療。