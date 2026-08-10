知名婚紗「韓國藝匠」驚傳倒閉！急衝現場畫面曝 準新娘禮服恐泡湯

知名韓系婚紗品牌「韓國藝匠 Artiz Studio」驚傳停止營運，讓不少已簽約、付款甚至婚期將近的新人措手不及。一名新娘今天（10日）在Threads發文表示，上午才收到消息，下午家人便直接趕往台北門市了解狀況，沒想到現場招牌已有人以紙張遮蔽，門市也未正常營業，讓她直呼「超級過分」。

新娘表示，自己早上收到相關消息後，下午「比我更急的媽媽」就親自到現場查看。從她分享的照片可見，店門玻璃上的部分識別字樣已被遮住，另一張照片中，更有人站上梯子將門市外牆「ARTIZ STUDIO」招牌局部封起。

她氣憤表示「超級過分」，韓國藝匠已經找人封起門市，並曾聯繫銷售人員，對方稱自己也沒有拿到薪水，「直接沒有要處理的意思」，讓她一時之間不知道該找誰處理。

新娘透露，自己其實已經拿到婚紗照片與相本，眼前最大的問題是接下來10月婚禮要使用的禮服，她無奈表示「看來打水漂了」，如今只能趕緊另外尋找。

韓國藝匠稍早向客戶發出聲明表示，近期因台北公司與總公司之間的營運資源及相關支持出現「重大調整與切割」，並衍生既有營業據點租約終止問題，因此台北原營業據點將自8月11日起停止營運，後續無法繼續在原址提供服務。

業者今指出，目前既有客戶的合約資料、付款紀錄與服務進度正在整理，至於後續履約、退款及其他相關事項，仍須等待公司負責人確認，現階段無法針對個別案件預先說明或做出承諾。

網友紛紛表示，「好扯！天啊...新娘們怎麼辦」、「沒用，錢吃了就不可能吐出來。尤其跑路的人」，還有人提醒「韓國藝匠非韓國當地婚紗，總公司設於上海屬中國企業，只是拍攝團隊是聘請韓國的團隊」。

其他受害者則回應「我要發瘋，臨時要找其他間」、「部分內部員工應早已知情，消極服務許久」、「我連罐頭訊息都沒收到」、「沒收到罐頭訊息+1，我看新聞才知道」。

另外，「韓國藝匠」台中分店的Google Maps已標註暫停營業，有網友回報門市電話已變空號打不通。