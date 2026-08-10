醫護教育訓練被「拗工時」？ 衛福部：線上課程也適用醫院應給公假

醫事人員為了展延執業執照，必須持續接受繼續教育，但上課時間究竟該由誰買單？台大醫院工會今日召開記者會，直指醫事人員依法必須完成的繼續教育，長期被迫利用下班、休假時間完成，形成「隱形工時」。

衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，只要是為了符合醫事人員法規要求、取得執業執照更新所需的繼續教育積分，衛福部今年2月函釋已明確認定，雇主應給予公假或計入工作時間。即使採線上方式上課，原則也不因此改變。

劉玉菁表示，國家對各類醫事人員訂有繼續教育制度，主要目的就是讓醫事人員終身學習、維持專業能力及醫療品質。以一般規定而言，醫事人員每6年必須完成120點繼續教育積分，才能辦理執業執照更新。

衛福部今年2月發函釐清，醫事人員為符合相關醫事法規要求，參與執業執照更新所需繼續教育課程，其受訓時間屬於法規要求，雇主應依規定給予公假或納入工作時間。針對工會反映，部分醫院以「線上課程」為由，不同意給予公假或計算工時，劉玉菁說，判斷關鍵並不在於課程是實體或線上，而是該課程是否屬於執業執照更新所需的繼續教育積分。

劉玉菁指出，如果線上課程的內容及積分可納入法定繼續教育積分，「我們就認為它應該被記錄」，不能單純因為上課方式改為線上，就排除相關規定。尤其新冠疫情後，衛福部也鼓勵例行性繼續教育透過院內或線上方式辦理，以減少醫護人員額外耗費的時間及精力。

至於如果勞資雙方對某項課程是否屬於應計工時、給予公假的繼續教育產生爭議，劉玉菁說，衛福部的角色，是依醫事相關法規協助認定，為了展延執業執照所接受的法定繼續教育，屬於依法必須完成的訓練。但涉及「勞動基準法」、勞工請假規則及實際工時認定，仍屬勞政主管機關權責。

劉玉菁強調，若醫事人員認為課程屬於法定繼續教育，但醫院不認定、不給公假或不計工時，雙方溝通仍無法解決，可向所在地勞工主管機關提出申訴或申請調解，再由勞政單位依個案事實認定及處理。