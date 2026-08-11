外國人吃台灣熱銷泡麵掀「儀式感」話題！網友熱議正確泡法

最近社群上，一段日本網友邀請JR車長試吃台灣泡麵的影片引發熱烈討論。影片中，對方在沖泡泡麵前，先將料理包放在碗蓋上預熱，再倒入麵中，不少台灣網友看到後紛紛留言：「終於遇到懂吃的人了！」、「這才是滿漢大餐的靈魂！」、「原來日本人也知道要先熱料理包。」

許多人笑稱，這不是什麼複雜技巧，而是台灣人吃滿漢大餐多年養成的「泡麵儀式感」。

網友分享外國人也知道滿漢大餐泡麵的正確泡法。 圖／泡麵公社 泡麵俱樂部

不少網友分享，過去看到有人直接把料理包倒進泡麵裡，總覺得少了一個步驟；而先利用熱水與碗蓋預熱料理包，最大的原因，就是讓牛肉湯汁中的油脂充分融化，不但料理包能擠得更乾淨，也能讓濃郁湯頭完整釋放，入口時香氣更飽滿、風味更有層次。

更有網友留言表示：「小時候不知道，長大後才發現料理包要先泡熱，味道真的差很多。」「我都是另外拿一碗熱水泡料理包，湯頭會更濃郁。」甚至有人笑說：「看到有人沒先加熱就把肉塊倒進去，真的會忍不住想提醒。」

看似不起眼的一個動作，卻成了許多台灣人共同擁有的泡麵默契，也讓外國網友感受到屬於台灣飲食文化的細節與講究。

滿漢大餐正確泡法是先把料理包放在碗蓋上預熱，讓牛肉湯汁中的油脂充分融化，料理包能擠得更乾淨，也能讓濃郁湯頭完整釋放，更有風味。 圖／泡麵公社 泡麵俱樂部

真實牛腱肉塊，讓滿漢大餐成為外國旅客指定必吃

除了「料理包預熱」掀起話題之外，滿漢大餐之所以深受國內外消費者喜愛，更重要的原因，在於真材實料的牛肉料理包。

自1983年推出以來，滿漢大餐率先推出附有真實牛腱肉料理包的泡麵，不僅顛覆當時泡麵市場，也成為許多人記憶中的經典台灣味。大塊牛腱肉搭配濃郁湯頭，不少外國旅客更直呼：「這不像泡麵，反而像一碗真正的牛肉麵。」

近年來，滿漢大餐持續受到國際市場關注。根據知名網路聲量分析平台調查，滿漢大餐榮登「韓國人來台十大必買伴手禮」人氣冠軍，同時也曾獲日本媒體評選為「亞洲10大泡麵」中台灣最高評價泡麵之一，成為不少旅客來台指定購買的代表性美食。

如今品牌更成功拓展至香港、新加坡、菲律賓、澳洲等海外市場，讓更多人透過一碗泡麵，認識台灣牛肉麵文化的魅力。

圖／品牌提供

從經典到創新 滿漢大餐Gold打造宛如現煮牛肉麵體驗

在經典之外，滿漢大餐也持續推出全新風味，「滿漢大餐Gold系列」以更講究的湯頭與麵體，再次提升泡麵層次。

其中，「金牛肉麵」以四川名菜「金湯肥牛」為靈感，打造金黃色酸辣濃郁湯頭，融合多種肉類熬煮出的鮮甜底蘊，入口先感受微酸清爽，再帶出溫潤厚實的辣香，層次豐富卻不刺激。

另一款「熗牛肉麵」，則取材自四川刀口辣椒工藝，將辣椒炒香後切碎，再以熱油激發香氣，結合青花椒、紅花椒等辛香層次，呈現香、麻、辣兼具的川味風格，帶來更加濃烈的味覺體驗。

除了湯頭全面升級，「滿漢大餐Gold系列」更採用Q彈有勁、口感如現煮般的非油炸麵條，搭配經典牛腱肉料理包，每一口都展現濃厚牛肉香氣與細膩口感，讓泡麵也能吃出宛如皇家私廚般的尊榮享受。

圖／品牌提供

你的滿漢大餐，也有專屬吃法嗎？

對於泡麵的泡法，網友各有吃法，有人會先熱料理包，有人習慣另外泡熱再加入；也有人會把肉塊最後放進湯裡，保留完整口感。每個人都有自己的「滿漢大餐儀式感」，正因如此，讓這碗陪伴無數人成長的經典牛肉麵，成為跨越世代、甚至跨越國界的共同話題。

你的滿漢大餐獨門吃法屬於哪一種？下次打開滿漢大餐時，不妨也試試先替料理包預熱，再細細品嚐牛肉與湯頭交融後的層次風味，一起創造台灣味的專屬儀式感吧！

本篇文與滿漢大餐合作