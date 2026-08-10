放假還得上課？ 醫事人員控「隱形工時」 台大醫院：尚在討論

醫事人員在職訓練究竟算不算工時？台大醫院工會今指出，醫師、護理師、藥師等醫事人員為維持執業資格，依法必須完成繼續教育積分，加上醫院要求的各項必修課程，不少人卻只能利用下班或休假時間上課，甚至課後還要整理教材、製作文件，再回到單位分享、授課，形成長期被忽略的「隱形工時」。台大醫院對此回應，工會所提訴求「本院尚在討論階段」。

台大醫院工會指出，醫事人員為展延執業執照，依法必須完成一定時數的繼續教育積分。此外，醫院內部還有感染控制、消防、資訊安全等各類必修課程，但第一線人員往往因臨床工作繁忙、人力不足，難以在正常工作時間內完成。

工會提出三大訴求，首先，依法應完成的醫事人員繼續教育積分，以及醫療機構自行開設的必修課程，不論實體或線上，都應依法給予公假或計入工作時間。其次，衛福部應建立補助或支持機制，協助醫療機構共同負擔人力調度及教育訓練成本。第三，勞動部應明確認定相關課程屬於「業務相關在職訓練」，並納入例行勞動檢查，避免持續產生工時黑數。

對於工會今天提出的訴求，台大醫院發言人陳彥元表示，目前院內仍在討論、研議相關議題。而針對工會所描述的情況，未必完全反映所有課程的實際執行情形，目前仍有相當比例的教育訓練可在院內、於工作時間完成。至於工會所提公假、工時計算及相關配套等訴求，院方表示「尚在討論階段」。