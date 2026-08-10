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AI、無人機、水電木工一次免費學 花蓮勞工大學100堂課開跑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府首次開辦勞工大學，今年共規畫100場次課程，涵蓋AI應用、空拍技術、水電木工及創業斜槓等熱門主題，勞工可免費報名參加。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府首次開辦勞工大學，今年共規畫100場次課程，涵蓋AI應用、空拍技術、水電木工及創業斜槓等熱門主題，勞工可免費報名參加。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府首次開辦勞工大學，今天開學日現場展示無人機、木工作品及水電教具，並宣布課程將於12日開課。今年共規畫五大類、16個系列、100場次課程，涵蓋AI應用、空拍技術、水電木工及創業斜槓等熱門主題，目前已有69班額滿，勞工可免費報名參加。

花蓮縣政府社會處長陳加富表示，今年勞工大學打破過往由政府單方面規畫課程的模式，前期透過全縣需求問卷及訪談，蒐集勞工與民眾意見，再結合產、官、學界資源設計課程，希望開設真正符合就業市場及生活需求的內容，而非憑空想像。

陳加富指出，今年課程涵蓋AI、無人機、水電及木工等實務技能，其中AI課程因應數位時代需求，協助民眾學習文書、簡報及設計應用；無人機則結合空拍技術與產業趨勢；木工課程可培養手作能力與生活美學；至於水電課程更是近年最受歡迎項目之一。

陳加富說，花蓮水電技師人力不足，許多民眾家中遇到燈具、插座或馬桶故障等小問題時，往往難以及時找到師傅協助，因此希望透過課程教導基礎維修能力，讓民眾能處理簡易狀況，減少生活不便。

負責授課的水電老師曾城楓也觀察到，近年詢問水電DIY課程的人數明顯增加，不少學員並非為考取證照，而是希望學習居家基礎維修技能，課程採零基礎教學，從最基本觀念開始，讓學員逐步了解常見水電問題的排除方式。

曾城楓說，現在許多水電師傅工作滿檔，民眾有時等上1周甚至1個月都不一定排得到，因此若能學會簡單維修技巧，對日常生活相當有幫助。

縣府表示，今年勞工大學課程採一站式線上報名，目前有31班開放報名，歡迎有興趣的民眾把握機會參加，透過培養第二專長與跨領域技能，提升職場競爭力及生活應用能力。

負責授課的水電老師曾城楓觀察到，近年詢問水電DIY課程的人數明顯增加，不少學員並非為考取證照，而是希望學習居家基礎維修技能。記者王思慧／攝影
負責授課的水電老師曾城楓觀察到，近年詢問水電DIY課程的人數明顯增加，不少學員並非為考取證照，而是希望學習居家基礎維修技能。記者王思慧／攝影

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