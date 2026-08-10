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手指驚見「透明西米露」水泡 醫示警切勿刺破：洗手切忌用過熱水

聯合新聞網／ 綜合報導
一名42歲的林先生近三年來每逢天氣轉熱，雙手食指、中指及腳趾間就會發癢並冒出小水泡，入秋後方能緩解。 示意圖／ingimage
一名42歲的林先生近三年來每逢天氣轉熱，雙手食指、中指及腳趾間就會發癢並冒出小水泡，入秋後方能緩解。 示意圖／ingimage

春夏交替之際高溫濕熱，不少人的手腳開始出現發癢水泡。澄杏中醫診所醫師何宗翰分享案例，一名42歲的林先生近三年每逢天氣轉熱，雙手食指、中指及腳趾間就會發癢並冒出小水泡，入秋後方能緩解。然而去年秋天起症狀反而加重，半夜常被癢醒而需服用助眠藥，今年三月尋求中醫治療，經三週多的中藥調理後癢感大幅降低，已能自然入睡且不再長出新水泡。

何宗翰醫師解釋，汗皰疹是一種常見於手腳掌或指側的慢性、復發性濕疹，並非汗腺阻塞也不具傳染性，常於換季或氣候高溫潮濕時發作。其典型特徵為帶有明顯發癢感的「透明西米露」小水泡，數週後會乾涸、脫皮與輕微搔癢，嚴重時甚至可能影響指甲基質，造成指甲萎縮、變色或出現橫向條紋，提醒切勿自行刺破，以免引發細菌感染。

在中醫典籍中，汗皰疹被稱為「螞蟻窩」。中醫治療濕疹與汗皰疹會依據患者體質與發作症狀對症下藥，常見使用茯苓、白朮、薏苡仁等藥材來健脾利濕；若患處出現紅腫發炎，則會增加清熱解毒藥方，並可搭配外用藥膏塗抹以輔助療效，從根本改善患者的濕熱體質。

除了配合醫師治療，汗皰疹也能透過日常生活預防。何醫師指出，首要關鍵在減少手部刺激，民眾從事清潔工作時應佩戴防水手套，避免直接接觸清潔劑與酒精；平時保持皮膚乾爽，洗手時避免使用過熱的水；清洗後可使用成分單純的護手霜或保濕乳液加強鎖水修復受損肌膚，並適度減少肌膚受刺激的機會。

此外，維持飲食、壓力與睡眠三者的平衡同樣重要。何醫師建議民眾應減少攝取含有鎳、鈷成分的食物，例如巧克力、堅果、罐頭食品及部分海鮮，同時保持心情愉快、尋求紓壓管道並維持充足睡眠，以穩定人體的免疫系統。只要從飲食控制、生活習慣與中醫調理多管齊下，就能有效降低汗皰疹在換季時節反覆發作的機率。

過熱 中醫 症狀

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