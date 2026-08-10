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曾是日本皇族接待所、蔣公行館 阿里山貴賓館9月底重啟營運

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山貴賓館為全國第二高海拔縣定古蹟，修復後將導入餐飲、住宿及藝文展覽等服務，預計今年9月底重新營運。圖／嘉義分署提供
阿里山貴賓館為全國第二高海拔縣定古蹟，修復後將導入餐飲、住宿及藝文展覽等服務，預計今年9月底重新營運。圖／嘉義分署提供

曾是日本皇族接待所、蔣公行館的嘉義縣定古蹟阿里山貴賓館，2023年完成修復後，即將迎來活化營運新階段，預計今年9月底重新開門迎客，將導入餐飲、藝文展覽、住宿及遊程體驗等服務。林業及自然保育署嘉義分署歷經8年多推動整修，工程日前也獲2026國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎。

「2026國家卓越建設獎」日前在台北舉行頒獎典禮，嘉義分署以阿里山貴賓館整修工程獲得最佳環境文化類金質獎。嘉義分署表示，這項肯定不僅代表工程品質獲肯定，也象徵古蹟從修復保存進一步走向活化利用。

阿里山貴賓館位於阿里山國家森林遊樂區內，是全國第二高海拔縣定古蹟，原為日本皇族接待所，後來也曾作為蔣公行館。嘉義分署歷經8年多調查、規畫、設計及施工，依循歷史文獻與原始設計圖，運用傳統工法並結合現代建築設備，在保存原有建築特色之餘改善使用機能，2023年5月完成修復。

古蹟修復後如何重新走進民眾生活，也成為下一階段重點。嘉義分署依相關規定辦理委外營運公開標租，2025年由馬羊家茶有限公司得標，業者已提出營運計畫，目前相關計畫送嘉義縣文化觀光局審查，待審查通過後進行內部空間調整，預計今年9月底完工營運。

嘉義分署表示，未來規畫導入餐飲、特色商品、藝文展覽、住宿及遊程體驗等多元服務，希望透過民間專業經營，在保存文化資產的前提下，進一步發揮教育推廣、文化體驗及觀光遊憩功能，讓這座百年古蹟從「修復完成」走向長期活化利用。

林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒代表獲頒國家卓越建設金質獎。圖／嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒代表獲頒國家卓越建設金質獎。圖／嘉義分署提供

和館警衛辦公室現為多媒體導覽解說空間，讓文化資產在保存同時發揮教育及遊憩等多元價值。圖／嘉義分署提供
和館警衛辦公室現為多媒體導覽解說空間，讓文化資產在保存同時發揮教育及遊憩等多元價值。圖／嘉義分署提供

洋館蔣公寢室參考1935史實，將各類家具、飾品採原地完整保留。圖／嘉義分署提供
洋館蔣公寢室參考1935史實，將各類家具、飾品採原地完整保留。圖／嘉義分署提供

和館秉持文化資產保存精神，保留過去日本皇族宿泊空間的黑砂壁及京壁。圖／嘉義分署提供
和館秉持文化資產保存精神，保留過去日本皇族宿泊空間的黑砂壁及京壁。圖／嘉義分署提供

阿里山 古蹟

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