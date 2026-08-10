影／高鐵再傳行動電源自燃...車廂冒出白煙 公路局長也受害

行動電源自燃事件頻傳，高鐵一列630車次北上列車，今天中午靠近台中站時，驚傳第4節車廂冒出白煙。高鐵公司表示，列車人員已於第一時間滅火，並呼籲旅客，所有的行動電源若已變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車。

從民眾「tai.chaochung 億載金城武」影片可見，車廂中煙霧瀰漫，其中，受害乘客還包含交通部公路局長林福山。

高鐵公司說明，台灣高鐵630車次今（10）上午11時行經彰化至台中間路段，於第4車廂發生旅客行動電源自燃事件。

高鐵指出，列車人員於第一時間先以滅火器撲滅火勢，並使用滅火毯包覆，所幸並未造成旅客受傷，列車隨即於台中站正常發車，並未影響後續行程。

為確保旅客安全，列車長亦將4車旅客疏散到其他車廂，並通知鐵路警察上車協處。

台灣高鐵公司再次呼籲旅客，乘車時行動電源應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理。高鐵每節車廂內均設有滅火器、每列車並備有滅火毯，能即時因應突發狀況。

旅客所有的行動電源若已變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，如旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。