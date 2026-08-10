陶晶瑩捐30萬助癌友 13歲癌童「成為漫畫家」心願惹鼻酸

癌症帶來的衝擊，不只是一張診斷書，更可能讓整個家庭的工作、收入與生活秩序瞬間被打亂。台灣癌症基金會今年邀請藝人陶晶瑩擔任「守護癌症家庭笑容」關懷大使，她不僅無償參與公益代言，更率先捐出30萬元，號召全民加入善意接力，希望陪伴癌友走過治療，更幫助他們重新回到生活。

根據衛福部癌症登記資料，台灣每年新增超過13萬名癌症患者，平均不到4分鐘就有1人罹癌。隨著醫療進步，癌症逐漸走向長期治療與疾病共存，但癌友面臨的難題也從醫院延伸至生活，包括治療造成工作中斷、收入減少、營養補充、往返醫院的交通費，以及家屬照顧與心理壓力，都可能讓一個家庭陷入困境。

陶晶瑩表示，自己身邊也有罹癌多年的好友，讓她深刻感受到，「很多人以為癌症最辛苦的是治療，真正艱難的，其實是回到生活後，還要面對很長一段復原與適應的過程。」一筆捐款或許無法解決所有問題，卻可能讓癌症家庭多一點喘息空間。

13歲女孩小樺，5歲就罹患腦瘤，歷經手術、化療與住院，好不容易等到病況穩定，5年後腫瘤卻再度復發。2025年又被診斷出罕見血液疾病「伊凡斯症候群」，至今仍持續接受治療。

因免疫力較低，小樺目前只能居家自學，無法像其他孩子一樣自由上學、外出，畫畫成為整理情緒的重要出口。她最大的夢想是成為漫畫家，希望有一天能用自己的畫陪伴其他生病的孩子，告訴病友：「你們並不孤單」。

目前仍接受治療的大腸癌友「俊宏哥」，手術後成為永久性人工造口者。剛開始面對造口時，他最擔心的不是別人的眼光，而是身上的氣味會讓家人不舒服。看著小孫子依偎在奶奶身旁，他一度連伸手擁抱都不敢，擔心孩子聞到異味而排斥自己。

經過造口師及病友分享照護經驗後，「俊宏哥」逐漸學會與造口和平共處，更開始在網路分享抗癌及生活經驗，陪伴其他徬徨的病友。他說，「幫助別人，是治癒自己最好的藥。」如今更與台灣癌症基金會攜手打造「造口銀行」，希望讓更多造口病友獲得實用照護資源，重新找回生活尊嚴。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，基金會長期提供營養照護、心理諮商、醫療假髮、急難救助、就醫交通補助、資源轉介及癌後就業等服務，每年陪伴逾萬個弱勢癌症家庭。而癌友不應永遠只是等待幫助的人，小樺與俊宏哥的故事顯示，只要社會願意在最困難的時候伸出援手，「曾經被接住的人，也可能成為下一個接住別人的人。」