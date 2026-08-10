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名醫鄭丞傑搭長榮遭衝撞掛彩 質疑航警處理效率差「遇恐攻怎辦」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
婦產科名醫、台北秀傳醫院長鄭丞傑昨搭乘長榮BR757班機，從杭州返回桃園，卻遭到其他乘客攻擊。圖／截自「鄭丞傑教授/醫師」粉絲團
婦產科名醫、台北秀傳醫院長鄭丞傑昨搭乘長榮BR757班機，從杭州返回桃園，卻遭到其他乘客攻擊。圖／截自「鄭丞傑教授/醫師」粉絲團

長榮航空昨爆發攻擊事件，婦產科名醫、台北秀傳醫院長鄭丞傑昨搭乘BR757班機，從杭州返回桃園，準備下機時，後方男性乘客卻往前衝撞其他旅客，他也遭劃傷手臂，該事件導致全機旅客暫緩下機，鄭丞傑事後直喊「生平第一次遇到飛機上的攻擊事件」，同時也質疑航警處理效率有待加強，「不然碰上恐攻怎麼來得及？」；對此，長榮航空表示，針對受事件影響的旅客，如有相關權益受損或後續協助需求，長榮航空將提供必要協助。

鄭丞傑在臉書發文還原事發經過，他表示，8月7日下午前往杭州考察，9日晚間搭乘長榮航空BR757班機返回桃園，原本還擔心受到颱風影響，飛行途中可能遭遇亂流，所幸一路相當平穩，沒想到真正的意外竟發生在飛機落地之後。

鄭丞傑指出，航機著陸停妥後，突然有一名外觀看起來約30、40歲的男子，從經濟艙後排一路衝撞往前擠，疑似急著搶先下飛機。

鄭丞傑說，他當時已經拿好行李站起來，並在該男子衝撞過程遭刮傷左手臂，同行前往杭州考察的友人見狀，立即拿出身上僅有的一塊OK繃替他貼上，但因傷處範圍較大，仍有部分無法完全覆蓋。

事發當下，空服員隨即通知航空警察處理，但旅客在機上等待近半小時，遲遲未見警方上機，讓不少人逐漸失去耐性；下機時，空服員透過廣播提醒，若有受傷的旅客，可與地勤人員聯絡。

然而，當鄭丞傑下機向地勤反映時，地勤起初一臉茫然、不了解狀況，致電請示上級後，得到的回覆則是「如果被攻擊受傷請向攻擊者求償」。

鄭丞傑表示，考量自己的傷勢只是皮肉傷，若再為了報案、求償花時間處理，恐怕會趕不上最後一班機場捷運，因此最後沒有繼續處理；他也提到，當時有其他旅客抱怨，因為在飛機上等待近半小時，已經趕不上高鐵返回南部。

事後，鄭丞傑針對此案提出3點質疑，第一，航空警察處理效率有待提升，質問若今天碰上的是恐怖攻擊，「怎麼來得及應變？」

第二，認為長榮航空地勤管理也有加強空間，質疑當飛機上已發生衝撞狀況，但現場地勤主管並未立即出現，也懷疑空勤與地勤之間的聯絡溝通是否存在問題。

第三，長榮航空地勤及航空警察的反應太慢，質疑是否與各行各業面臨人力不足有關。

對此，長榮航空回應，昨（9）日BR757杭州返回桃園航班，抵達桃園機場、航機停妥等待下機期間，確實有一名坐在後排經濟艙的旅客急速往前移動，過程中陸續出現衝撞其他旅客及發生口角的行為。

長榮航空表示，為維護機上旅客及組員安全，因此決定暫緩下機，並立即請地勤同仁通報航空警察前來處理，待機上秩序恢復後，才重新進行下機程序。

針對此次事件造成其他旅客下機延誤及不便，長榮航空表達歉意，並表示受事件影響的旅客若有相關權益受損或後續協助需求，公司將提供必要協助。

長榮航空也再次呼籲，航機抵達停妥後，旅客仍應遵循機組員指示進行下機作業，共同維護客艙秩序及旅客安全。

長榮航 長榮 恐攻 桃機 地勤

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