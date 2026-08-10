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北捷171站日運量227萬、警力僅103人？北市警：已啟動擴編

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會警政衛生部門質詢，北市議員耿葳質詢警察局長林炎田捷運警察警力問題。截自議會直播官網
北市議會警政衛生部門質詢，北市議員耿葳質詢警察局長林炎田捷運警察警力問題。截自議會直播官網

北市去年1219北捷無差別攻擊案，凸顯捷運警力不足。議員耿葳質疑，捷運警察隊扣輪休、公出、支援等，平均每日僅103名警巡邏6主線2支線及171車站，維護每天227.1萬人次乘客安全。警察局長林炎田表示，目前捷警隊現有警力209人，絕對不夠，已啟動擴編計畫，允諾捷警人力未來「只會多不能少」。

北市議會警政衛生部門質詢，北市議員耿葳質詢捷運警察警力，尤其捷運警察的工作與派出所員警工作不同，除每天有忙不完勤務，還有站內發生的迷路、醉酒、竊盜、性騷、偷拍、侵占等等案件，都在他們的管轄範圍內，質疑捷運警力真的足夠？

局長林炎田坦言，目前捷運的警力絕對不夠，尤其未來捷運還有很多新路線完成，他上任後，馬上請副局長規畫的捷運警察隊一定要擴編，警察局已經著手做。至於目前原來編制員額維持有221人，現有可能因退休、調動等會有減少，目前實際警力是209人。但捷運警力「只會多、不能少」。

「貫徹市長講的，寧可撈過界，也不要三不管。」林炎田也允諾，因捷運大眾運輸工具每天人數很多，各分局也要全力協助捷運警察隊，進行相關刑案處理。

耿葳調閱數據也發現，捷運警察隊今年1至7月短短就受理有4125件各類案件，平均每月近590件、平均每天近20件。除掉物品、問路等，還包括侵占249件、性騷擾189件、傷害89件、竊盜59件、妨害隱私48件，還有364件行為異常及酒後滋事、811件糾紛，以及373件違停及攤販案件。

耿葳說，捷運是人流高度密集、空間封閉，且列車持續移動的環境，一旦發生衝突、性騷擾、酒後滋事甚至攻擊事件，員警不是坐在駐地等報案而已，而是要趕到月台、車站甚至移動中的列車處理，勤務相當繁雜，要求警察局重新檢討捷運警察隊的編制，並優先補足欠缺的警力。

林炎田允諾，他上任後已經責成副局長擴充捷運警察隊編制，各分局也要全力協助捷運警察隊，進行相關刑案處理。

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