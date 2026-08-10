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叫車漏洞奪命！立委欲立專法納管平台 避踢皮球情況再發生

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
25歲溫姓替代役男今年1月凌晨搭多元計程車，被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台六十四線快速道路上，慘遭後方四車輾斃。記者黃子騰／翻攝
25歲溫姓替代役男今年1月凌晨搭多元計程車，被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台六十四線快速道路上，慘遭後方四車輾斃。記者黃子騰／翻攝

今年1月發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，未來平台不再只是資訊服務的角色，也應納入車隊管理體系，與車隊共同承擔責任，避免踢皮球情況再發生。

交通部表示，傾向不另立專法，而是研議修訂現行的公路法及相關管理辦法，並評估將資訊平台納入車隊管理體系，以補強監管漏洞。

今年1月25日一名政大畢業的25歲溫姓男子凌晨搭乘多元計程車返回新北板橋，途中卻因不明原因遭46歲林姓司機趕下車，慘遭4車輾斃。叫車平台Bolt對此發聲致歉，並表示案件已進入刑事調查程序，將全力配合相關機關調查。

立法院交通委員會今召開「網際網路媒合客運服務管理條例」立法公聽會，召委黃健豪表示，從台64乘客多元計程車丟包致死事件得知，乘客透過Bolt平台叫車，而該平台與耐斯車隊合作，但車籍資料登記為皇冠大車隊。

黃健豪說，發生死亡事件後，Bolt卻沒有實際法律責任，僅司機、車隊需負相關管理責任，對消費者是很大的理解誤區，畢竟消費者認為，從平台叫車，出了事平台就應該負相關責任。

黃健豪說，該起事件凸顯在現行公路法的管理下，網際網路叫車平台、車隊業者的責任分化易成民眾理解誤區，因此提出「網際網路媒合客運服務管理條例」草案，至於後續要立專法或以現行法令解決，可再進一步討論。

博歐特台灣區總經理曾憲竑指出，若要增加平台責任，也應檢視平台是否具雇主身分、及現行限制一車一隊等制度。若要立專法，建議明確定義車隊角色，避免責任重複或主體不明確。

優步福爾摩沙公共政策暨政府事務總監馬培治則表示，目前是由車隊受監理，再透過契約將部分管理權限委託平台代為執行，實務上兩者已須一起負擔責任。是否還需另立專法，值得討論。

屏東縣計程車客運商業同業公會指出，現在許多叫車平台，實際上已掌握乘客入口、訂單媒合、車輛派遣、動態計價、收款、抽成、司機帳號管理及派單演算法，但在法律上卻可能以「資訊媒合」、「科技平台」或「軟體服務」自居。平台掌握營運核心，真正的營運風險、事故責任與制度成本，卻往往由傳統車行與第一線司機承擔，盼推動修法處理的問題。

逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗認為，立法應補平台責任，也要引導產業升級，避免大型平台以資訊服務名義規避公共責任。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，過去相關平台視為資訊服務業，中間一定要有計程車車隊來負責；若平台業者已成為實質派遣者，是否應將資訊服務業者視為車隊，有討論空間、將檢討，但仍需召集利害關係人，討論傳統車隊與平台業者角色的定位與權利義務關係。

至於相關管理細節，胡迪琦指出，現行「計程車客運服務業申請核准經營辦法」中，都已有規範。若未來平台業者可以既有法規納管，原則上會盡量以原有法規補強。

博歐特台灣區總經理曾憲竑說，若要增加平台責任，也應檢視平台是否具雇主身分、及現行限制一車一隊等制度。記者胡瑞玲／攝影
博歐特台灣區總經理曾憲竑說，若要增加平台責任，也應檢視平台是否具雇主身分、及現行限制一車一隊等制度。記者胡瑞玲／攝影

優步福爾摩沙公共政策暨政府事務總監馬培治。記者胡瑞玲／攝影
優步福爾摩沙公共政策暨政府事務總監馬培治。記者胡瑞玲／攝影

立委 交通部 叫車服務 計程車 運將

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