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在職教育訓練算不算工時？洪子仁籲建立更清楚的認定標準

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
我國醫師、護理師、藥師等各類醫事人員，依法每六年均須完成120點繼續教育積分始得展延執照，這是法律規定的義務。聯合報系資料照
我國醫師、護理師、藥師等各類醫事人員，依法每六年均須完成120點繼續教育積分始得展延執照，這是法律規定的義務。聯合報系資料照

醫事人員依法必須持續進修取得繼續教育積分，但第一線醫護人員反映，許多課程必須利用休假或下班時間完成，甚至上完課還得整理教材、回到單位替同事授課，形成龐大的「隱形工時」。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，繼續教育確實是醫事人員維持專業能力的重要制度，但是否應全面計入工時，不能只看課程有沒有繼續教育積分。

第一線醫事人員指出，除了法規明定的繼續教育，醫院內部還有大量感染控制、醫療品質、資訊安全、消防安全、專業倫理等必修課程。部分醫院甚至要求員工下班後或休假日上課，完成後還須整理教材、回單位擔任講師，卻未必能申請公假或計算工時，等於把專業訓練成本轉嫁給醫事人員。

洪子仁強調，應回到「是否由雇主指派」、「是否屬工作必要訓練」等條件判斷。有些課程，是醫院要求一定要上。有些課程與醫院評鑑、病人安全、感染管制、醫療倫理、急救訓練等專業進修有關，而護理人員執業執照更新，也需要完成一定時數的繼續教育積分。

洪子仁表示，醫療專業本來就具有持續學習的特性，醫療技術、疾病治療方式、照護指引及設備不斷更新，醫事人員必須持續吸收新知。不過，繼續教育積分的取得管道很多，包括學會、公會、醫院及其他專業團體舉辦的課程，因此「取得積分」與「雇主要求的在職訓練」仍應有所區隔，各項課程應該進行整合，避免內容重複。

洪子仁指出，如果課程醫院基於業務需要，明確要求員工必須參加，例如院方指定的感染控制、病人安全、醫療品質或特定臨床技能訓練，且是在雇主指揮監督下進行，原則上就比較接近工作的一部分，相關受訓時間是否納入工時，應依勞動法令處理。

但若醫事人員為更新執業執照，自行選擇外部學會、公會舉辦的課程，時間、地點及內容均可自行決定，則與醫院直接指派的教育訓練性質不同，不能僅因課程具有繼續教育積分，就一概認定所有進修時間都應由醫院支付工資。

洪子仁認為，繼續教育具有多種性質，對護理人員來說，是維持執業資格與專業能力的必要條件。而對醫院來說，則是維持醫療服務品質、評鑑與營運管理的必要制度。另一重點則是強化醫事人員臨床判斷與照護能力，對病人安全來說，是確保臨床照護品質的重要基礎。

洪子仁說，這場爭議真正需要解決的，是建立更清楚的認定標準，區分「雇主要求的在職教育」與「個人專業證照維持所需的繼續教育」，否則醫院與醫事人員各自解讀，容易衍生勞資爭議。面對醫療人力持續吃緊，教育訓練也不能再被視為單純的個人責任。

洪子仁表示，醫院有責任讓員工在合理工作安排下持續精進專業。政府若要求醫療機構增加教育訓練工時及相關人力成本，也應同步思考配套與財務支持。如何兼顧醫事人員勞動權益、醫院營運以及病人安全，才是「隱形工時」爭議下一步真正需要處理的核心。

洪子仁 教育訓練 工時 醫護人員 醫院管理

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