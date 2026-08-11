近視雷射邁入4.0新時代！全光波近視雷射打造「數位眼球雙胞胎」看得清、看得久、看得更舒服

圖／諾貝爾眼科診所提供

近視雷射技術不斷推陳出新，近期受到眼科界高度關注的「全光波近視雷射（Full Wavefront Ray-tracing）」更被視為近視雷射4.0的大躍進，搜尋全光波雷射大多描述是 : 全光波雷射不再只是矯正近視與散光，而是透過全眼客製化分析技術，讓患者獲得更清晰、更舒適的視覺體驗。這也讓民眾大感好奇，到底全光波雷射與傳統近視雷射有何不同?以及它如何能做到個人化的矯正及治療?

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南港諾貝爾眼科診所院長趙振程醫師表示，傳統近視屈光雷射是以設備為主導，依據患者的角膜度數進行矯正，目的是讓患者恢復清楚的視力；而全光波則是進入「AI數據化」時代，以「患者的眼球條件」為中心，提供更符合個人需求的精準治療及矯正。醫師在術前會進一步分析患者整體眼球的光學系統例如角膜、眼軸長度、甚至是水晶體的狀態..等不同狀況，獲得一個「全眼」的生物測量的數據，然後由機器把它整合在一起，在治療時進行極度精細的矯正。

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高雄諾貝爾眼科診所院長鄭宇庭醫師指出，過去雷射主要修正近視、遠視及散光等低階像差，後續雖然陸續發展出前導波優化、角膜地形圖引導等技術，但仍多聚焦於角膜前表面的修正。但「全光波最大的不同，就是把整顆眼睛視為一個完整光學系統。」除了角膜前後表面之外，水晶體、眼軸長度、不同光線下瞳孔大小，甚至全眼高階像差都會納入分析，因此能提供更完整、更精準的客製化治療。

AI反覆演算最佳方案 打造專屬「數位眼球雙胞胎」

台中公益諾貝爾眼科院院長羅育倫醫師指出，全光波近視雷射最大的特色，就是導入專利「光跡追蹤（Ray-tracing）」技術。透過高精密儀器進行完整術前檢查，系統會蒐集患者眼睛的各項光學數據，建立一套專屬的3D虛擬眼球模型，如同替每位患者打造一顆「數位眼球雙胞胎」。

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全光波雷射不只改善近視 更進一步降低眩光、光暈困擾

許多民眾遲遲不敢接受近視雷射，最大的原因就是擔心術後眩光、光暈及夜間視力下降。

鄭醫師表示，這些現象多半與「高階像差」有關。即使近視與散光都已矯正完成，若光線仍無法精準聚焦，就可能造成影像邊緣模糊、光暈及夜間眩光。全光波近視雷射可完整分析光線在眼內的傳遞路徑，即使高階像差來自角膜後表面、水晶體，甚至不同光線環境下瞳孔變化，也都能納入AI演算，因此能有效降低夜間光線散射。

高散光患者、工程師、攝影師 術後最有感

談到臨床經驗，趙醫師表示，高散光患者一直是全光波近視雷射最受惠的族群之一。過去不少高度散光患者，即使術後近視度數已歸零，仍可能感覺影像邊緣不夠銳利；透過全光波技術，能更精準定位散光位置與角度，因此影像清晰度及銳利度都有明顯改善。

另一類則是工程師、攝影師、設計師及經常夜間開車的民眾。趙醫師表示，不少患者術後最大的回饋不是「不用戴眼鏡」，而是「晚上開車真的清楚很多」、「看螢幕更舒服」，甚至長時間工作後眼睛也較不容易疲勞。

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羅醫師也分享案例，一位熱愛夜間攝影的攝影師，本身合併高度散光，過去即使戴眼鏡，拍攝夜景時仍深受光暈困擾。接受全光波近視雷射後，他回診時驚訝地表示：「現在看到的畫面，比以前戴眼鏡時還要清楚。」甚至視力提升到1.5，不過羅醫師也提醒，每位患者眼睛條件不同，仍須經醫師完整評估，並非每位患者都會有相同結果。

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鄭醫師則認為，近視雷射真正的目的，不是追求數字上的1.0，而是希望患者術後不用戴眼鏡，也能擁有原本戴眼鏡時最佳、甚至更好的視覺品質。

全光波手術過程中能即時追蹤、機動調整 也讓手術更安全

除了視覺品質，患者最在意的另一件事就是手術安全。

羅醫師表示，全光波近視雷射搭載7D智慧動態眼球追蹤系統，每秒可追蹤眼球約1,050次，即使患者因緊張導致眼球微幅偏移，系統仍能即時追蹤瞳孔中心並同步修正雷射位置。

鄭醫師表示，再好的AI數據規劃，也必須搭配高速眼球追蹤系統才能真正落實，因此完整檢查、AI規劃及高速執行，是近視雷射4.0缺一不可的三大核心。

趙醫師則以導航系統做比喻。「以前沒有導航也能開車，但有導航、倒車顯影與駕駛輔助後，可以讓整個駕駛過程更安全、更精準。AI對近視雷射也是一樣，它不是取代醫師，而是協助醫師做出更好的判斷。」

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三位醫師也共同提醒，全光波近視雷射雖代表近視雷射技術邁向新的里程碑，但是否適合接受治療，仍須完成完整術前檢查，包括角膜厚度、乾眼程度、眼球健康及整體眼部條件評估，再由專業醫師量身規劃最適合的治療方式。

延伸觀看

https://www.youtube.com/watch?v=AFDSTOGlE3g

https://www.youtube.com/watch?v=LskU0YPteD0

https://www.youtube.com/watch?v=ET58aT3SuCc