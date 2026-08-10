快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台大工會呼籲醫院應承擔責任 理事長楊心慧:在職訓練不是剝削藉口

攝影中心／ 記者鄭超文／台北即時報導
台大醫院及台大癌醫工會上午在立法院舉行「在職訓練不是剝削藉口 醫院及政府應承擔責任」記者會，台大醫院工會理事長楊心慧表示，醫院有許多課程要求員工必須利用私人時間回單位授課，始核發上課證明。記者鄭超文／攝影
台大醫院及台大癌醫工會上午在立法院舉行「在職訓練不是剝削藉口 醫院及政府應承擔責任」記者會，台大醫院工會理事長楊心慧表示，醫院有許多課程要求員工必須利用私人時間回單位授課，始核發上課證明。記者鄭超文／攝影

台大醫院及台大癌醫工會上午在立法院舉行「在職訓練不是剝削藉口 醫院及政府應承擔責任」記者會，工會提出三大核心訴求，一、 依法應完成之醫事人員繼續教育積分課程 , 以及醫療機構自行開設之必修課程，不論採行實體或線上，均應依法給予公假或計入工作時間 。 二、 衛福部應建立相關補助或支持機制 ，針對醫事人員繼續教育積分課程，協助醫療機構共同承擔其所衍生之人力調度及訓練成本 。 三、勞動部應明確認定是類課程均屬「業務相關在職訓練」並據此納入例行勞動檢查項目，杜絕工時黑數持續剝削壓榨基層醫事人員 。

台大醫院工會理事長楊心慧表示，我國醫師、護理師、藥師等各類醫事人員，依法每六年均須完成120點繼續教育積分始得展延熱照，這絕非個人興趣或私人進修，而是法律規定的義務、更是保障病人安全與醫療品質的必要制度。儘管勞動部於去年10月。 衛福部於今年 2 月相繼發布函釋，然而，第一線臨床職場卻依然毫無改變。

楊心慧舉例，自己今年6月參加院内舉辦之「2025最新壓力性損傷全方位照護研討會」，內容為更新國際重症照護指引，不但與加護病房護理臨床業務高度相關，且符合在雇主設施辦理、積分認證等要件。然而，向院方爭取公假卻屢屢遭拒，甚至有許多課程要求員工必須利用私人時間回單位授課，始核發上課證明。

台大醫院及台大癌醫工會上午在立法院舉行「在職訓練不是剝削藉口 醫院及政府應承擔責任」記者會，立委邱慧洳（左起）、台大癌醫工會理事長許銘修、台大醫院工會理事長楊心慧及理事陳鈺頻等出席。記者鄭超文／攝影
台大醫院及台大癌醫工會上午在立法院舉行「在職訓練不是剝削藉口 醫院及政府應承擔責任」記者會，立委邱慧洳（左起）、台大癌醫工會理事長許銘修、台大醫院工會理事長楊心慧及理事陳鈺頻等出席。記者鄭超文／攝影

台大 工會 理事長 醫護人員

延伸閱讀

護理師心聲：謾罵未違醫療法 但傷害真實存在

急診室罵護理師「你也有病」無罪 護理師嘆謾罵未達違法 傷害真實存在

北市國小爆校園暴力 10大教師工會提4訴求：建立高風險學生退場機制

中颱白海豚逼近 勞動部：雇主要求通勤需付計程車費

相關新聞

叫車漏洞奪命！立委欲立專法納管平台 避踢皮球情況再發生

今年1月發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，未來平台不再只是資訊服務的角色，也應納入車隊管理體系，與車隊共同承擔責任，避免踢皮球情況再發生。

名醫鄭丞傑搭長榮遭衝撞掛彩 質疑航警處理效率差「遇恐攻怎辦」

長榮航空昨爆發攻擊事件，婦產科名醫、台北秀傳醫院長鄭丞傑昨搭乘BR757班機，從杭州返回桃園，準備下機時，後方男性乘客卻往前衝撞其他旅客，他也遭劃傷手臂，該事件導致全機旅客暫緩下機，鄭丞傑事後直喊「生平第一次遇到飛機上的攻擊事件」，同時也質疑航警處理效率有待加強，「不然碰上恐攻怎麼來得及？」；對此，長榮航空表示，針對受事件影響的旅客，如有相關權益受損或後續協助需求，長榮航空將提供必要協助。

買機票遇天災取消航班 觀光署：旅行社收額外手續費最高罰5萬

許多旅客會向旅行業者購買機票，但遇到天災等需要改退機票時，旅行業者會加收300至500元作業服務費。交通觀光署近期發文給各大旅行業者，要求若遇天災等不可抗力事由，致旅客須改退機票，旅行業者不可向旅客收取額外作業服務費，違者處1至5萬元罰鍰。

減重名醫10天內2女縮胃亡遭廢照 衛福部曝3大關鍵元凶

高雄安泰醫院網紅減重醫師王銘嶼去年爆發在10天內、接連有2名女性病患因為接受縮胃曠腸手術死亡，高雄市衛生局調查後，醫懲會決議廢止其執業執照。衛福部最新公布專案調查報告，直指主因就是主刀醫師對於減重手術適應症認定標準寬鬆、手術風險評估不足，以及醫療團隊對於術後照護的警覺性與應變處置能力較低。

3颱+1熱帶低壓環繞季風低壓 吳德榮揭預估路徑、影響

進入颱風季，西北太平洋很熱鬧，目前共有3個颱風加上一個熱帶低氣壓。

每天忙找路能護腦！研究揭2職業阿茲海默症死亡率最低

每天穿梭大街小巷、靠著記憶與即時判斷找路，可能不只是工作技能，還與大腦健康有關。美國一項分析近900萬份死亡證明的研究發現，在443種職業中，計程車與救護車司機因阿茲海默症死亡的比例最低，約每100人中有1人死因涉及阿茲海默症，相較之下，一般人口約每60人就有1人。研究結果顯示，長時間進行複雜的空間導航，可能與較低的阿茲海默症死亡風險存在關聯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。