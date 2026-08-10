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影／台大工會呼籲醫院應承擔責任 理事長楊心慧:在職訓練不是剝削藉口
台大醫院及台大癌醫工會上午在立法院舉行「在職訓練不是剝削藉口 醫院及政府應承擔責任」記者會，工會提出三大核心訴求，一、 依法應完成之醫事人員繼續教育積分課程 , 以及醫療機構自行開設之必修課程，不論採行實體或線上，均應依法給予公假或計入工作時間 。 二、 衛福部應建立相關補助或支持機制 ，針對醫事人員繼續教育積分課程，協助醫療機構共同承擔其所衍生之人力調度及訓練成本 。 三、勞動部應明確認定是類課程均屬「業務相關在職訓練」並據此納入例行勞動檢查項目，杜絕工時黑數持續剝削壓榨基層醫事人員 。
台大醫院工會理事長楊心慧表示，我國醫師、護理師、藥師等各類醫事人員，依法每六年均須完成120點繼續教育積分始得展延熱照，這絕非個人興趣或私人進修，而是法律規定的義務、更是保障病人安全與醫療品質的必要制度。儘管勞動部於去年10月。 衛福部於今年 2 月相繼發布函釋，然而，第一線臨床職場卻依然毫無改變。
楊心慧舉例，自己今年6月參加院内舉辦之「2025最新壓力性損傷全方位照護研討會」，內容為更新國際重症照護指引，不但與加護病房護理臨床業務高度相關，且符合在雇主設施辦理、積分認證等要件。然而，向院方爭取公假卻屢屢遭拒，甚至有許多課程要求員工必須利用私人時間回單位授課，始核發上課證明。
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