快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

2颱風1熱帶低壓遠洋繞圈圈 吳聖宇指對台無影響是這原因

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
目前西北太平洋共有3個颱風加上一個熱帶性低氣壓，包括白海豚、昌鴻、琵鷺3個颱風及TD18。擷取自中央氣象署網站
目前西北太平洋共有3個颱風加上一個熱帶性低氣壓，包括白海豚、昌鴻、琵鷺3個颱風及TD18。擷取自中央氣象署網站

目前西北太平洋共有3個颱風加上一個熱帶性低氣壓，包括白海豚、昌鴻、琵鷺3個颱風及TD18，昌鴻、琵鷺2個颱風及TD18屬於遠洋系統。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，這些系統都在遠洋呈現繞圈圈的運動，未來預估沒有接近台灣的機會，對台灣天氣並沒有影響。

但吳聖宇指出，昌鴻颱風可能在11到12日之間自關東以北登陸然後往西橫穿日本上空，雖然強度不強，仍可能引發較為旺盛的對流活動帶來強降雨，提醒11到12日要前往關東地區民眾多加留意。

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，白海豚昨天登陸中國，未來往西北方向移動並且減弱，台灣受西南風影響，水氣偏多。

至於昌鴻、琵鷺及TD18，朱美霖說，屬於比較遠洋的颱風，這附近是大低壓區，3系統繞著大低壓區外圍移動，琵鷺颱風對台灣沒有影響，TD18偏北方向移動。昌鴻轉西北再偏西方向移動，周二之後比較接近日本的陸地。

颱風 日本 台灣

延伸閱讀

今起一周中南部陣雷雨 北部慎防午後大雷雨

3颱風+1熱帶性低氣壓 粉專：西北太平洋熱帶擾動大爆發

3颱+1熱帶低壓環繞季風低壓 吳德榮揭預估路徑、影響

氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

相關新聞

叫車漏洞奪命！立委欲立專法納管平台 避踢皮球情況再發生

今年1月發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，未來平台不再只是資訊服務的角色，也應納入車隊管理體系，與車隊共同承擔責任，避免踢皮球情況再發生。

名醫鄭丞傑搭長榮遭衝撞掛彩 質疑航警處理效率差「遇恐攻怎辦」

長榮航空昨爆發攻擊事件，婦產科名醫、台北秀傳醫院長鄭丞傑昨搭乘BR757班機，從杭州返回桃園，準備下機時，後方男性乘客卻往前衝撞其他旅客，他也遭劃傷手臂，該事件導致全機旅客暫緩下機，鄭丞傑事後直喊「生平第一次遇到飛機上的攻擊事件」，同時也質疑航警處理效率有待加強，「不然碰上恐攻怎麼來得及？」；對此，長榮航空表示，針對受事件影響的旅客，如有相關權益受損或後續協助需求，長榮航空將提供必要協助。

買機票遇天災取消航班 觀光署：旅行社收額外手續費最高罰5萬

許多旅客會向旅行業者購買機票，但遇到天災等需要改退機票時，旅行業者會加收300至500元作業服務費。交通觀光署近期發文給各大旅行業者，要求若遇天災等不可抗力事由，致旅客須改退機票，旅行業者不可向旅客收取額外作業服務費，違者處1至5萬元罰鍰。

減重名醫10天內2女縮胃亡遭廢照 衛福部曝3大關鍵元凶

高雄安泰醫院網紅減重醫師王銘嶼去年爆發在10天內、接連有2名女性病患因為接受縮胃曠腸手術死亡，高雄市衛生局調查後，醫懲會決議廢止其執業執照。衛福部最新公布專案調查報告，直指主因就是主刀醫師對於減重手術適應症認定標準寬鬆、手術風險評估不足，以及醫療團隊對於術後照護的警覺性與應變處置能力較低。

3颱+1熱帶低壓環繞季風低壓 吳德榮揭預估路徑、影響

進入颱風季，西北太平洋很熱鬧，目前共有3個颱風加上一個熱帶低氣壓。

每天忙找路能護腦！研究揭2職業阿茲海默症死亡率最低

每天穿梭大街小巷、靠著記憶與即時判斷找路，可能不只是工作技能，還與大腦健康有關。美國一項分析近900萬份死亡證明的研究發現，在443種職業中，計程車與救護車司機因阿茲海默症死亡的比例最低，約每100人中有1人死因涉及阿茲海默症，相較之下，一般人口約每60人就有1人。研究結果顯示，長時間進行複雜的空間導航，可能與較低的阿茲海默症死亡風險存在關聯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。