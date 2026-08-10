2颱風1熱帶低壓遠洋繞圈圈 吳聖宇指對台無影響是這原因

目前西北太平洋共有3個颱風加上一個熱帶性低氣壓，包括白海豚、昌鴻、琵鷺3個颱風及TD18，昌鴻、琵鷺2個颱風及TD18屬於遠洋系統。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，這些系統都在遠洋呈現繞圈圈的運動，未來預估沒有接近台灣的機會，對台灣天氣並沒有影響。

但吳聖宇指出，昌鴻颱風可能在11到12日之間自關東以北登陸然後往西橫穿日本上空，雖然強度不強，仍可能引發較為旺盛的對流活動帶來強降雨，提醒11到12日要前往關東地區民眾多加留意。

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，白海豚昨天登陸中國，未來往西北方向移動並且減弱，台灣受西南風影響，水氣偏多。

至於昌鴻、琵鷺及TD18，朱美霖說，屬於比較遠洋的颱風，這附近是大低壓區，3系統繞著大低壓區外圍移動，琵鷺颱風對台灣沒有影響，TD18偏北方向移動。昌鴻轉西北再偏西方向移動，周二之後比較接近日本的陸地。