不只是零關床醫院 部北醫打造數位整合中心即時掌握戰情
當病房量能緊繃、急診病人增加、感染監測需要即時應變時，醫院能否在第一時間掌握資訊、快速做出精準決策，直接影響病人照護品質與安全。衛福部台北醫院成立數位整合中心，院長鄭舜平說，透過留才、減輕負荷、加薪等對策，部北是雙北近年少數零關床醫院，新成立的數位整合中心扮演醫院的智慧大腦，能發揮事半功倍決策力。
衛福部台北醫院屬區域醫院，有54年歷史，近年力求翻轉、提升競爭力，正興建急重症醫療大樓拚明年啟用，鄭舜平帶領醫院轉型。他談到，為照顧同仁，近年營運績效翻倍，今年中秋節獎金1.2萬起跳，營運成果與員工共享。近年醫護人力荒嚴峻，台北醫院有539床，成為雙北少數零關床的醫院。
「部立醫院要有重返榮耀的企圖心！」衛福部醫福會執行長林慶豐說，全台26家部立醫院，分布有城、有鄉，鄰近山區、海邊都有，台北醫院成為首家成立數位整合中心的部立醫院，透過即時資訊整合、智慧分析及人工智慧應用，讓醫療團隊更快速掌握照護需求與全院量能。面對醫療需求增加及人力挑戰，數位轉型是部立醫院重要發展方向，未來也將逐步推動其他部醫建置相關平台，提升整體醫療品質與韌性。
衛福部資訊處長李建璋說，國外醫療成本有很高比率在行政支出，台灣醫療行政成本比起國外相對低，整合資訊是重要一步，精準快速資訊就是決策力，決策階層只要抓住重要資訊，不會被資訊海嘯淹沒。
鄭舜平表示，過去病人的診療資訊及全院營運資料分散於不同系統，醫療團隊與管理者需要分別查詢，才能掌握整體狀況。數位整合中心就像醫院的「智慧大腦」，即時串聯急診、病房、門診、檢驗、藥局及行政管理等資訊，讓病房量能、感染監測、醫療服務量及照護負荷集中呈現，協助醫院更迅速調度病床、人力與照護資源，讓病人獲得更即時、安全的醫療服務，。
數位整合中心就像醫院的戰情室，有多個螢幕呈現各類數據，每20秒更新一次，連醫院的能源動態也能呈現。當病房負荷增加、醫療服務量變化或感染監測出現異常時，系統可即時呈現變化，協助管理團隊提早應變，降低跨部門溝通成本，也減輕第一線醫護人員行政負擔。
數位整合中心一大亮點，是建置病人就醫歷程平台，將病人歷次門診、急診、住院、檢驗、影像檢查及SOAP醫療紀錄，以時間軸方式整合呈現。醫療團隊在跨科會診、急重症處置或臨床討論時，可快速掌握病人重要診療歷程與病情變化，不需逐一查詢不同資訊來源，為跨科會診、急重症處置及臨床討論提供更完整、連續的資訊支持，提升醫療決策效率與準確性。
除了臨床應用，數位整合中心也同步導入生成式AI智慧問答功能。資訊室主任王立峯表示，在數位整合中心，管理者只需透過自然語言提問，即可快速查詢病床使用率、醫療服務量、各科營運績效及重要管理指標，不再需要層層彙整資料或人工製作報表。系統亦可結合公開資料，與同層級醫院進行分析比較，協助掌握醫療服務趨勢，讓數據真正成為醫院管理的重要依據。當管理資訊能更快取得，醫院也能更即時調整病床、人力及醫療資源配置，提升病人就醫效率與照護品質。
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