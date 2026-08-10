不只是零關床醫院 部北醫打造數位整合中心即時掌握戰情

當病房量能緊繃、急診病人增加、感染監測需要即時應變時，醫院能否在第一時間掌握資訊、快速做出精準決策，直接影響病人照護品質與安全。衛福部台北醫院成立數位整合中心，院長鄭舜平說，透過留才、減輕負荷、加薪等對策，部北是雙北近年少數零關床醫院，新成立的數位整合中心扮演醫院的智慧大腦，能發揮事半功倍決策力。

衛福部台北醫院屬區域醫院，有54年歷史，近年力求翻轉、提升競爭力，正興建急重症醫療大樓拚明年啟用，鄭舜平帶領醫院轉型。他談到，為照顧同仁，近年營運績效翻倍，今年中秋節獎金1.2萬起跳，營運成果與員工共享。近年醫護人力荒嚴峻，台北醫院有539床，成為雙北少數零關床的醫院。

「部立醫院要有重返榮耀的企圖心！」衛福部醫福會執行長林慶豐說，全台26家部立醫院，分布有城、有鄉，鄰近山區、海邊都有，台北醫院成為首家成立數位整合中心的部立醫院，透過即時資訊整合、智慧分析及人工智慧應用，讓醫療團隊更快速掌握照護需求與全院量能。面對醫療需求增加及人力挑戰，數位轉型是部立醫院重要發展方向，未來也將逐步推動其他部醫建置相關平台，提升整體醫療品質與韌性。

衛福部資訊處長李建璋說，國外醫療成本有很高比率在行政支出，台灣醫療行政成本比起國外相對低，整合資訊是重要一步，精準快速資訊就是決策力，決策階層只要抓住重要資訊，不會被資訊海嘯淹沒。

鄭舜平表示，過去病人的診療資訊及全院營運資料分散於不同系統，醫療團隊與管理者需要分別查詢，才能掌握整體狀況。數位整合中心就像醫院的「智慧大腦」，即時串聯急診、病房、門診、檢驗、藥局及行政管理等資訊，讓病房量能、感染監測、醫療服務量及照護負荷集中呈現，協助醫院更迅速調度病床、人力與照護資源，讓病人獲得更即時、安全的醫療服務，。

數位整合中心就像醫院的戰情室，有多個螢幕呈現各類數據，每20秒更新一次，連醫院的能源動態也能呈現。當病房負荷增加、醫療服務量變化或感染監測出現異常時，系統可即時呈現變化，協助管理團隊提早應變，降低跨部門溝通成本，也減輕第一線醫護人員行政負擔。

數位整合中心一大亮點，是建置病人就醫歷程平台，將病人歷次門診、急診、住院、檢驗、影像檢查及SOAP醫療紀錄，以時間軸方式整合呈現。醫療團隊在跨科會診、急重症處置或臨床討論時，可快速掌握病人重要診療歷程與病情變化，不需逐一查詢不同資訊來源，為跨科會診、急重症處置及臨床討論提供更完整、連續的資訊支持，提升醫療決策效率與準確性。

除了臨床應用，數位整合中心也同步導入生成式AI智慧問答功能。資訊室主任王立峯表示，在數位整合中心，管理者只需透過自然語言提問，即可快速查詢病床使用率、醫療服務量、各科營運績效及重要管理指標，不再需要層層彙整資料或人工製作報表。系統亦可結合公開資料，與同層級醫院進行分析比較，協助掌握醫療服務趨勢，讓數據真正成為醫院管理的重要依據。當管理資訊能更快取得，醫院也能更即時調整病床、人力及醫療資源配置，提升病人就醫效率與照護品質。

衛福部醫福會執行長林慶豐、衛福部資訊處長李建璋等人今天見證部立台北醫院數位整合中心成立，院長鄭舜平說，數位整合中心將扮演醫院的智慧大腦，能發揮事半功倍決策力。記者王慧瑛／攝影

衛福部醫福會執行長林慶豐、衛福部資訊處長李建璋等人今天見證部立台北醫院數位整合中心成立，院長鄭舜平說，數位整合中心將扮演醫院的智慧大腦，能發揮事半功倍決策力。記者王慧瑛／攝影

台北醫院資訊室主任王立峯說，數位整合中心呈現各類戰情資訊，每20秒更新一次，管理資訊能更快取得，醫院也能更即時調整病床、人力及醫療資源配置，提升病人就醫效率與照護品質。記者王慧瑛／攝影