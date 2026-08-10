買機票遇天災取消航班 觀光署：旅行社收額外手續費最高罰5萬

許多旅客會向旅行業者購買機票，但遇到天災等需要改退機票時，旅行業者會加收300至500元作業服務費。交通觀光署近期發文給各大旅行業者，要求若遇天災等不可抗力事由，致旅客須改退機票，旅行業者不可向旅客收取額外作業服務費，違者處1至5萬元罰鍰。

不少旅行業者在官網中載明，若旅客向旅行業者購買機票，遇到天災等不可抗力因素使得航班取消，會向消費者收取機票改票或退票手續費或服務費，費用約落在300元至500元不等。

許多旅客會向旅行業者購買機票，遇到颱風、地震、戰爭等不可抗力的事由導致航班取消，多數航空公司都會取消改票或退票的手續費或服務費，但旅行業者仍會加收300至500元作業服務費，盡管業者已在官網載明，但仍讓旅客感受不公。

為保障消費者權益，觀光署近期函文各大旅行業者要求，針對不可抗力事由導致航班取消時，若航空公司取消改、退機票的手續費，旅行業者也不得向消費者收取非自願性退改票手續費，網站資訊揭露及契約條款有相關規定者一併修正。

觀光署表示，如有業者違反規定，會輔導業者改善，若仍未改善將依發展觀光條例第55條第3項規定裁罰1萬元以上，5萬元以下罰鍰。