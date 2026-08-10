放假還得上課！ 醫事人員控「隱形工時」 工會籲：在職訓練應算工時

醫療人力短缺問題未解，第一線醫事人員除了高工時、高負荷，還有一筆長期被忽略的「隱形工時」。台大醫院工會今指出，醫事人員為更新執業執照，必須完成繼續教育積分，加上醫院自行要求的必修課程，不少人只能利用休假上課，甚至上完課還得整理教材、回單位替同事授課。

台大醫院工會秘書長邱宇弘呼籲，與業務相關的在職訓練，不論實體或線上，都應依法計入工時或給予公假，不能再把訓練成本丟給第一線人員自行承擔。

邱宇弘指出，醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、心理師等醫事人員，取得專業證照並非學習終點，依規定必須持續接受繼續教育，許多職類每6年須完成120點積分，才能辦理執業執照更新。醫療技術、疾病治療與照護指引不斷更新，包括感染控制、醫療品質、專業倫理及法規等，也都是醫事人員必須持續進修的內容。

勞動部去年10月、衛福部今年2月已陸續針對相關問題作出函釋，邱宇弘表示，醫事人員若在雇主監督指揮下，參加與業務相關的在職訓練，受訓時間應計入工作時間；依法完成繼續教育積分所需的受訓時間，也應依相關規定給予公假。

邱宇弘疾呼，「公文是一回事，醫院現場又是另一回事」，部分醫院仍以「非雇主指派」、「自行選擇課程」或「線上課程」等理由，不願認列工時或給予公假，形成政策與臨床現場明顯落差。

一名台大醫院加護病房護理師現身說法表示，今年6月參加院方舉辦的壓力性損傷照護研討會，內容與加護病房照護高度相關，也可取得護理人員繼續教育積分，但她多次爭取公假仍未成功，只能犧牲自己的休假上課，隔天照常回到臨床工作。

更讓這位護理師無奈的是，部分院內課程不只是「上完就算」，還要求學員課後自行整理教材，再回單位擔任講師、替其他同仁授課，完成後才能取得相關證明。「上課是自己的時間，準備教材也是自己的時間，回去授課又是一段時間」，各項文書處理雜事以成為難以被看見的隱形工時。

另外，除了法定繼續教育積分，院內還有消防安全、資訊安全、感染控制、溝通技巧及護理專業等大量必修訓練。以台大醫院加護病房的護理師專業進階需求估算，一年額外教育訓練可能達120至138小時，相當可觀。

立法委員邱慧洳表示，醫事人員長期面臨護病比、人力不足、超時工作等壓力，包括提早到班交接、病房會議、休息時間仍須處理工作等「隱形工時」早已存在，如今連維持專業資格所需的繼續教育都得靠休假完成，恐進一步加速人才流失。

台大醫院工會提出三大訴求，包括與業務相關的繼續教育及院內必修課程，不論實體或線上，都應計入工時或給予公假。衛福部應研議補助及支持機制，協助醫療機構負擔增加的人力調度與訓練成本。勞動部則應進一步明確認定相關在職訓練的工時性質，並納入勞動檢查項目。

工會強調，醫療品質建立在醫事人員持續學習與專業成長之上，醫院與整體醫療體系既然享有專業訓練帶來的成果，就不應把成本全部轉嫁給第一線人員，「好的醫療不只是照顧病人，也應該照顧照顧病人的人。」