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今天拋開罪惡感耍廢！810「國際懶惰日」 趁機放空修復大腦

聯合新聞網／ 綜合報導
8月10日是「國際懶惰日」，不妨趁這一天名正言順享受「什麼都不做」的時光。 示意圖／ingimage
8月10日是「國際懶惰日」，不妨趁這一天名正言順享受「什麼都不做」的時光。 示意圖／ingimage

你今天「躺平」了嗎？在這個凡事講求效率與KPI的過勞時代，每年8月10日被訂為「國際懶惰日」，全球許多民眾會選擇在這一天暫時放下繁忙的工作與例行公事，名正言順地享受「什麼都不做」的時光。這個非官方節日最早可追溯至1980年代的哥倫比亞小鎮伊塔圭，當時居民為了對抗過度工業化與工作壓力，在年度慶典最後一天號召大家停下腳步、享受怠惰。如今這項活動已透過社群媒體風靡全球，成為現代人找回生活主控權的重要起點。

許多人常因無所事事而油然而生一股罪惡感，但從科學的角度來看，適度的放空與偷懶其實是大腦不可或缺的修復機制。神經學與心理學研究指出，當人類處於靜止或未專注於外部任務時，大腦內部的「預設模式網絡（DMN）」反而會高度活躍。這個區域如同螢幕保護程式，能協助整合個人記憶、處理情緒並激發創意。不少精彩的靈感與解決方案，正是誕生於散步、洗澡等毫無目的放空的時刻，能有效降低體內壓力荷爾蒙。

這個特別節日的真正宗旨，並非鼓吹社會大眾陷入毫無生產力的怠惰，而是溫柔地提醒高壓族群！生活需要適度留白，放鬆並非逃避，而是為了重新對焦節奏。在國際懶惰日這天，民眾不妨將「沒做什麼」視為一種難得的成就，學會讓運轉過速的世界暫時按下暫停鍵。透過放慢生活步調，不僅能讓長時間緊繃的神經系統獲得喘息，更能充實內在能量，讓自己在未來的日子裡走得更長遠，用最舒服的節奏感受日常美好的細節。

為了幫助大家在節日裡獲得最極致的放鬆，以下整理出「國際懶惰日」的五大慶祝提案，邀請你一同練習這門讓生活留白的藝術。

國際懶惰日「極致耍廢」提案

•睡衣馬鈴薯日：取消所有非必要行程，整天穿睡衣待在室內當沙發馬鈴薯。

•免煮懶人料理：拋開養生顧慮，選擇泡麵、冷凍披薩或外送大餐解決三餐。

•斷線式數位假期：關閉通訊軟體與信箱通知，把手機丟一旁遠離訊息干擾。

•無鬧鐘自然醒：不設鬧鐘與行程表，讓眼皮決定什麼時候該醒來。

•一人避世堡壘：點燃香氛、播放音樂，窩進被窩打造專屬的放鬆空間。

國際懶惰日 過勞 躺平 節日

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