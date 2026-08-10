今起一周中南部陣雷雨 北部慎防午後大雷雨

白海豚颱風遠離，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，今起到周日受低壓帶及西南風影響，中南部局部陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨。尤其是周五到周日天氣不穩定，中南部陣雨或雷雨，其他地區降雨機率增，全台都會下雨。

目前西北太平洋共有3個颱風加上一個熱帶性低氣壓，包括白海豚、昌鴻、琵鷺3個颱風及TD18。朱美霖指出，白海豚昨天登陸中國，未來往西北方向移動並且減弱。

至於昌鴻、琵鷺及TD18，朱美霖說，屬於比較遠洋的颱風，這附近是大低壓區，3系統繞著大低壓區外圍移動，琵鷺颱風對台灣沒有影響，TD18偏北方向移動。昌鴻轉西北再偏西方向移動，周二之後比較接近日本的陸地。

台灣未來一周天氣，朱美霖指出，今天及明天受低壓帶及西南風影響，南部大雨，北部（山區及大台北）午後大雷雨，台東山區偶雨。周三到周四受西南風影響，中南部較大雨勢，北部山區午後大雷雨。周五到周日受低壓帶影響，中南部陣雨或雷雨，其他地區降雨機率增。

氣溫方面，朱美霖說，本周無雨時高溫悶熱，高溫可達36度或37度，今天花東焚風可達36度，明天台東焚風恐37度，呼籲民眾防曬、防中暑。

目前西北太平洋共有3個颱風加上一個熱帶性低氣壓，包括白海豚、昌鴻、琵鷺3個颱風及TD18。圖／中央氣象署提供

一周高溫趨勢。圖／中央氣象署提供