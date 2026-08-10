33歲公務員打鼾嚴重 「這手術」讓他白天恢復精神

33歲的基層公務員小莊，長期以來深受打鼾與白天精神不濟所苦，白天常感疲憊、注意力不集中，工作與生活品質大受影響。仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明為他施以達文西手術與鼻中隔矯正手術後，打鼾獲明顯改善，白天精神也恢復許多，生活品質獲大幅改善。

徐正明說，經睡眠檢查發現，小莊的睡眠呼吸中止指數（AHI）高達每小時80次，屬於重度阻塞型睡眠呼吸中止症。經進一步內視鏡檢查，發現其上呼吸道存在多重狹窄問題，包括懸雍垂跟扁桃腺肥大、以及舌根淋巴組織肥厚，另還有鼻中隔彎曲等，這些問題都嚴重影響呼吸道通暢，進而造成打鼾與反覆呼吸中止，對健康帶來相當大的威脅。

他說，睡眠呼吸中止症不僅會造成夜間反覆缺氧，使睡眠品質變差，也會讓心臟與腦部長時間處於高負荷狀態。患者除了白天精神不佳、嗜睡、注意力下降外，也常伴隨夜間頻尿，長期下來更可能增加高血壓、心血管疾病、中風、肥胖及代謝症候群等風險，不可輕忽。

徐正明說，達文西手術可有效處理口咽狹窄及舌根肥大等問題。藉由機械手臂精準、穩定且視野清晰的優勢，能夠深入傳統手術較難處理的部位，為阻塞型睡眠呼吸中止症病人提供新的治療選擇。不過，達文西手術雖然效果良好，仍須經過嚴謹的術前評估與專業的術後照護，才能確保安全與治療成效。

他說，達文西手術已進入相當純熟的階段，能協助解決許多傳統手術不易處理的問題，病人術後通常在短時間內即可感受到睡眠品質的改善，而術後疼痛也可透過長效止痛藥物妥善控制。

徐正明說，睡眠呼吸中止症並非單純「打呼」而已，而是一種可能危及全身健康的重要疾病。若有長期打鼾、睡眠品質差、白天嗜睡、精神不濟等症狀，應及早尋求專業醫師評估與治療。治療方式的選擇應以安全與適合個人狀況為優先，不應只看價格或受到誇大不實廣告影響，而忽略自身健康與手術安全。