每天忙找路能護腦！研究揭2職業阿茲海默症死亡率最低

每天穿梭大街小巷、靠著記憶與即時判斷找路，可能不只是工作技能，還與大腦健康有關。美國一項分析近900萬份死亡證明的研究發現，在443種職業中，計程車與救護車司機因阿茲海默症死亡的比例最低，約每100人中有1人死因涉及阿茲海默症，相較之下，一般人口約每60人就有1人。研究結果顯示，長時間進行複雜的空間導航，可能與較低的阿茲海默症死亡風險存在關聯。

根據菲律賓媒體《Rappler》報導指出，這項研究分析2020年1月至2022年12月間，美國近900萬份死亡證明，並將年齡、性別、種族、族裔及教育程度等因素納入調整後發現，計程車與救護車司機的阿茲海默症死亡比例仍明顯偏低。其中，計程車司機原始比例約為1.03%，救護車司機則為0.74%。值得注意的是，這項現象並沒有出現在所有駕駛工作，例如公車司機及飛行員通常依循固定或事先規劃好的路線，因此未呈現相同的結果，研究人員認為，真正可能發揮作用的並非「開車」本身，而是持續進行即時導航。

研究團隊推測，計程車與救護車司機在工作時，必須不斷確認自身位置、記住目的地，並依照交通狀況、道路封閉或突發事件隨時修改行進路線，等於持續在腦中建立與更新「心智地圖」。這些工作可能反覆刺激海馬迴，而海馬迴正是掌管記憶與空間導航的重要腦區，同時也是阿茲海默症較早受到影響的區域之一。患者在出現明顯記憶衰退前，有時就可能先出現方向感下降、容易迷路或難以判斷所在位置等問題。

過去研究也提供了類似線索。2000年一項針對倫敦計程車司機的經典研究發現，取得執照前必須接受「The Knowledge」訓練，熟記查令十字周邊約6英里範圍內超過2萬5000條街道，訓練通常需花費3至4年。腦部影像顯示，倫敦計程車司機的後海馬迴灰質較多，而且駕駛年資越長，該區域的體積通常也越大，顯示成年人的大腦可能因長期、高強度的導航需求而產生可測量的變化。

除了計程車司機，製圖師、都市規劃師及地理空間分析師等工作，同樣需要長時間進行空間推理。例如利用地理資訊系統疊合人口、淹水、道路或衛星資料，在不同尺度間理解各項資訊的位置關係。2023年另一項研究也發現，居住在街道網絡複雜、路口密集、地標多元且擁有多種路徑選擇環境的人，阿茲海默症發生率相對較低，研究人員因此推測，經常建立與更新心智地圖，可能有助於鍛鍊與空間導航相關的神經迴路。